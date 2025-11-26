Putin v únoru 2022 nařídil invazi na Ukrajinu, což tehdy zdůvodnil snahou demilitarizovat a denacifikovat Ukrajinu, která podle něj utlačuje rusky hovořící obyvatele. Ruský režim rovněž opakovaně zpochybnil ukrajinskou státnost.
|
Rusko souhlasilo s některými ústupky mírového plánu, detaily Trump neuvedl
Dekret, který vstoupí v platnost v lednu, předpokládá zajištění kontroly nad anektovanými východoukrajinskými regiony v takovém rozsahu, aby se „vytvořily podmínky pro obnovení jednoty historických území ruského státu“.
Dokument mimo jiné uvádí, že je nezbytné přijmout opatření k posílení ruské identity, zakořenit používání ruštiny a jednat proti snahám jiných zemí destabilizovat mezietnické a mezináboženské vztahy a vytvořit rozkol ve společnosti.
|
Rusko je stále agresivnější a testuje meze, připravme se i na nejhorší, apeluje Řehka
Reuters poznamenal, že Ukrajinu a Rusko pojí úzké vazby sahající ještě před sovětskou éru, takže mnozí Ukrajinci chovali k Rusku sympatie a hovoří i rusky. Od invaze, kterou Putin nařídil v únoru 2022, ale sympatie zmizely a rovněž užívání ruštiny výrazně pokleslo, poznamenal Reuters.