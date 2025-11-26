Obnovení jednoty? Putinův dekret má za cíl rusifikovat anektované části Ukrajiny

Autor: ,
  6:40
Ruský prezident Vladimir Putin podepsal dekret o upevnění ruské identity na anektovaných ukrajinských územích. Dokument nazvaný Strategie ruské národní politiky pro období do roku 2036 má za cíl, aby se 95 procent obyvatel země identifikovalo jako Rusové.
Ruský prezident Vladimir Putin (20. listopadu 2025)

Ruský prezident Vladimir Putin (20. listopadu 2025) | foto: Reuters

Ruský prezident Vladimir Putin (v popředí) a náčelník generálního štábu ruských...
Ruský prezident Vladimir Putin při návštěvě velitelského stanoviště ruských sil...
Ruský prezident Vladimir Putin při návštěvě velitelského stanoviště ruských sil...
Ruský prezident Vladimir Putin (20. listopadu 2025)
7 fotografií

Putin v únoru 2022 nařídil invazi na Ukrajinu, což tehdy zdůvodnil snahou demilitarizovat a denacifikovat Ukrajinu, která podle něj utlačuje rusky hovořící obyvatele. Ruský režim rovněž opakovaně zpochybnil ukrajinskou státnost.

Rusko souhlasilo s některými ústupky mírového plánu, detaily Trump neuvedl

Dekret, který vstoupí v platnost v lednu, předpokládá zajištění kontroly nad anektovanými východoukrajinskými regiony v takovém rozsahu, aby se „vytvořily podmínky pro obnovení jednoty historických území ruského státu“.

Dokument mimo jiné uvádí, že je nezbytné přijmout opatření k posílení ruské identity, zakořenit používání ruštiny a jednat proti snahám jiných zemí destabilizovat mezietnické a mezináboženské vztahy a vytvořit rozkol ve společnosti.

Rusko je stále agresivnější a testuje meze, připravme se i na nejhorší, apeluje Řehka

Reuters poznamenal, že Ukrajinu a Rusko pojí úzké vazby sahající ještě před sovětskou éru, takže mnozí Ukrajinci chovali k Rusku sympatie a hovoří i rusky. Od invaze, kterou Putin nařídil v únoru 2022, ale sympatie zmizely a rovněž užívání ruštiny výrazně pokleslo, poznamenal Reuters.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Volají z Ukrajiny, jsou to ale Češi, říká kriminalista o podvodných call centrech

Nejčtenější

Král perverze stvořil hrdou nadsamici. Feministky ho nesnášely

Helmut Newton: Sie kommen!

Rafinovaný provokatér, nebo oplzlý šovinista se slabostí pro nacistickou estetiku? Snímky Helmuta Newtona dráždí dodnes a to nejen mužské publikum, potřebu vypořádat se s nimi mají i moderní...

Vítězka Zrádců Šáchová pózuje v latexu pro Playboy. I rozum může být sexy, říká

Playmate Nicole Šáchová na titulce magazínu Playboy (prosinec 2025)

Hlavní hvězdou nového vydání magazínu Playboy je Nicole Šáchová – vítězka první řady show Zrádci. Do povědomí veřejnosti se zapsala jako soutěžící se silnou strategickou intuicí a schopností jednat...

Desítky zraněných při srážce vlaků na jihu Čech. Ministr Kupka promluvil o příčině

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno čelně srazil rychlík s osobním vlakem. Při nehodě se zranilo 47 lidí, z toho čtyři těžce. Podle dosavadního vyšetřování pravděpodobně...

Uvnitř vlaku po čelní srážce. Hasiči ukázali záběry ze zásahu v RegioPanteru

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...

U Zlivi na Českobudějovicku se ráno čelně srazily rychlík a osobní vlak. Při nehodě se zranilo téměř padesát lidí, z toho čtyři těžce. Podle prvotních informací rychlík projel návěstidlo na červenou....

Mrtvé pohřbívají mezi paneláky. Rusko změnilo Kosťantynivku v zónu zkázy

Ukrajinské město Kosťantynivka zdevastované po ruských útocích. (12. listopadu...

Ukrajinská armáda zveřejnila nové fotografie obytných čtvrtí v Kosťantynivce v Doněcké oblasti, které zdevastovalo ruské bombardování. Ve frontovém městě stále žije téměř pět tisíc civilistů....

Obnovení jednoty? Putinův dekret má za cíl rusifikovat anektované části Ukrajiny

Ruský prezident Vladimir Putin (20. listopadu 2025)

Ruský prezident Vladimir Putin podepsal dekret o upevnění ruské identity na anektovaných ukrajinských územích. Dokument nazvaný Strategie ruské národní politiky pro období do roku 2036 má za cíl, aby...

26. listopadu 2025  6:40

V Roudnici vlak opět strhl trakční vedení. Provoz na trati stojí, obnoví se až večer

Historický silniční most přes Labe v těsné blízkosti železniční stanice...

V Roudnici nad Labem v noci nákladní vlak opět strhl trakční vedení. Provoz na koridoru z Prahy přes Ústí do Německa stojí. Poškození je podle Správy železnic rozsáhlé, obnovení provozu očekává až ve...

26. listopadu 2025  6:32

Rusko souhlasilo s některými ústupky mírového plánu, detaily Trump neuvedl

Sledujeme online
Americký prezident Donald Trump hovoří s médii v zahradě Bílého domu ve...

Rusko souhlasilo s některými ústupky v americkém mírovém plánu pro ukončení války na Ukrajině. Trump už netrvá na dřívějším čtvrtečním termínu, do kterého od Ukrajiny očekával souhlas s plánem. Lhůtu...

26. listopadu 2025  6:14

Senát projedná návrh, aby mohl NKÚ kontrolovat hospodaření České televize

Jednání Senátu (2. července 2025)

Horní komora parlamentu projedná návrh, který by Nejvyššímu kontrolnímu úřadu umožnil prověřovat hospodaření České televize a Českého rozhlasu. Senátoři úpravu pravomocí NKÚ předložili už v květnu,...

26. listopadu 2025  5:55

Babiš přinese na Hrad návrh na složení nové vlády ANO, SPD a Motoristů

Andrej Babiš na tiskové konferenci po setkáni s prezidentem Petrem Pavlem. (12....

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš předá na Hrad prezidentovi Petru Pavlovi návrh na složení nové vlády ANO, SPD a Motoristů. Seznam kandidátů v úterý potvrdily strany vznikající koalice. Babiš chce...

26. listopadu 2025  5:21

Poslanci projednají rozpočet. Nová koalice ho vrátí a tvrdí, že ho nelze předělat

Schůze sněmovního rozpočtového výboru. Na snímku Alena Schillerová (ANO). (24....

Poslanci projednají návrh státního rozpočtu na příští rok se schodkem 286 miliard korun. Nová koalice ANO, SPD a Motoristů sobě chce návrh vrátit vládě k přepracování, protože čísla, s nimiž pracuje,...

26. listopadu 2025

Domorodí Heiltsukové líčili na ničitele krabích pastí. Tohoto vandala nečekali

Vlčice překvapila vědce. Z vody si vytáhla past na kraby, aby se dostala k...

Když se před dvěma roky začaly na pobřeží Britské Kolumbie na jihozápadě Kanady objevovat zničené pasti na kraby, domorodí Heiltsukové nemohli přijít na to, kdo by je ničil. Vědci proto nainstalovali...

26. listopadu 2025

Makové recepty pro královský adventní stůl

Ve spolupráci
Adventní makové řezy od Dr.Oetker

Mák je naše modré zlato a o svátcích si zasloužíme hojnost! Zatímco drobné cukroví je základ, sváteční tabule potřebuje i ohromující dezerty, které voní tradicí. Přinášíme vám tři recepty, kde mák...

26. listopadu 2025

Velký test hygieny v časech žloutenky: jak jsou uklizené toalety v nákupních centrech

Premium
ilustrační snímek

Pokud za vámi zapadnou dveře na veřejných toaletách, rádi byste věřili, že jste v téhle intimní chvilce konečně sami. Chyba! Ve skutečnosti jste ve velmi živé společnosti virů a bakterií, které si...

26. listopadu 2025

Expanze sólo turistů. Na dovolenou jezdí lidé častěji sami, cestovky i hotely reagují

Premium
ilustrační snímek

Cestování jednotlivců přestává být okrajovým fenoménem a postupně se stává významnou součástí cestovního trhu. Statistiky hotelů, asociací i cestovních kanceláří potvrzují, že tento trend nadále sílí...

26. listopadu 2025

Pořádná zábava v Brně: Vyhrajte rodinné vstupenky do BRuNo Family Parku
Pořádná zábava v Brně: Vyhrajte rodinné vstupenky do BRuNo Family Parku

Hledáte místo, kde se zabaví celá rodina? BRuNO Family Park v Brně nabízí desítky atrakcí, spoustu zábavy a skvělé zázemí pro děti i dospělé....

Nejméně třicet procent nemovitostí není vůbec pojištěno, varuje expert

Martin Laur

Z analýzy České asociace pojišťoven vyplývá, že asi 70 procent z pojištěných nemovitostí je pojištěno nedostatečně. A stále existuje až třicet procent nemovitostí, které nejsou pojištěny vůbec. Vliv...

26. listopadu 2025

Krásná sebevražedkyně. Vrhla se z mrakodrapu, její fotka okouzlila Ameriku

Fotografie Evelyn McHaleová vyšla v roce 1947 v časopise Life.

Bylo jí jen třiadvacet let, když napsala dopis na rozloučenou a vrhla se z vyhlídkové plošiny Empire State Building. Fotka jejího na první pohled nedotčeného těla se objevila v prestižním časopisu...

26. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.