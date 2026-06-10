Setkání s bývalou učitelkou, objetí před kamerami i slavnostní návštěvy cizích metropolí. Putin se po měsících útlumu znovu téměř denně objevuje na televizních obrazovkách poté, co mu Kreml připravil sérii akcí, které mají zdůraznit jeho aktivitu doma i v zahraničí.
Prezident se v dubnu a květnu zúčastnil 60 veřejných akcí, spočítal nezávislý portál Vlast. To je více než během prvních tří měsíců roku, kdy absolvoval 55 vystoupení. Kreml do nabitého programu zařadil i dvě symbolická setkání. Přijal svou bývalou pedagožku Veru Gurevičovou a po letech se znovu setkal s Číňanem, kterého poznal jako dítě v roce 2000. Obě události dostaly výrazný prostor v ruských státních médiích.
Ruské bezpečnostní složky dočasně vypnuly speciální sledovací systém určený k ochraně Putina a dalších vysokých představitelů státu. Učinily tak po zabití íránského nejvyššího vůdce Alího Chameneího.