Jak se máte? Žiju. Fico se v Číně setkal s Putinem, měli žertovnou náladu

Putinovo jednání s Ficem nabralo „nečekaný směr“, píše ruská agentura TASS. A to hned u prvních vzájemně prohozených vět. „Začal bych jistou, ne právě příjemnou otázkou: Jak se vám daří?“ řekl údajně Fico Putinovi. A ten podle TASS prokázal „vtip a smysl pro humor“, když odpověděl: „Jsem naživu, už to je dobré. Toto je příjemná otázka. Dotýká se každého.“
„Velmi si vážíme nezávislé zahraniční politiky, kterou vy a váš tým vedete,“ řekl Putin na setkání, které odvysílala čínská televize. Slovenský premiér je jediným představitelem členské země EU, který přicestoval do Pekingu, aby se ve středu zúčastnil vojenské přehlídky u příležitosti čínských oslav konce druhé světové války.
Putin také prohlásil, že případná mírová dohoda s Ukrajinou, která chce od svých západních spojenců získat bezpečnostní záruky, jež by odradily Moskvu od další invaze, nesmí ohrozit bezpečnost Ruska. Domnívá se nicméně, že je možné nalézt shodu na zajištění bezpečnosti Ruska i Ukrajiny.
„Ukrajina se sama rozhodne, jakým způsobem zajistí svou bezpečnost,“ řekl Putin na setkání s Ficem. „Ale její bezpečnost (...) nemůže být zaručena na úkor bezpečnosti jiných zemí, včetně Ruska,“ dodal Putin, na jehož rozkaz ruská vojska před více než třemi a půl lety vpadla do sousední země.
Obavy evropských lídrů, že Rusko jednoho dne zaútočí hlouběji na evropském kontinentu, Putin označil za „hysterii“ a „hororové příběhy“. S odkazem na ruskou invazi na Ukrajinu z února 2022 Putin zopakoval své dlouhodobé tvrzení, že Rusko bylo s ohledem na vlastní bezpečnost nuceno reagovat na údajnou snahu Západu pohltit skrz rozšiřování NATO celý postsovětský prostor.
„Pokud jde o členství Ukrajiny v EU, nikdy jsme proti tomu nic nenamítali,“ řekl Putin dále Ficovi. „Pokud jde o NATO, to je jiná věc,“ dodal s tím, že případný vstup Ukrajiny do Severoatlantické aliance je pro Rusko nepřijatelný.