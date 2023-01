Ukrajinci Putinovo příměří přijmou. Ale ne oficiálně, říká analytik

Lze příměří vyhlásit takto rychle a prakticky bez vědomí a souhlasu druhé strany?

Aby příměří fungovalo, musí s ním souhlasit obě strany. Zdá se, že Ukrajinci tomu nejsou nakloněni. Zpráva, kterou tím Rusko vysílá, ale nemusí směřovat vůbec k Ukrajincům, ale k domácímu publiku. Když to přeženu, má uklidnit ruské matky, které mají syny na frontě a ukázat, že Rusové slaví svátky.

A naopak, pokud Ukrajinci odmítnou, tak na ně svalit vinu a vykreslit je jako krvelačné, špatné odpadlíky, co svátky neslaví. Nepřeceňoval bych tu zahraniční linku, tam asi Rusové nečekali, že by na to Ukrajinci přistoupili.

Klid zbraní pro humanitární koridory ze začátku války i přes dohodu s Ukrajinou Rusko porušilo. Nechystají podobně Rusové Ukrajince uklidnit a pak stejně střílet?

Plánovitě asi ne, tím by Moskva ztratila kredit. Neznamená to nicméně, že k nějakému porušení příměří nedojde. Ale ne proto, že by Vladimir Putin byl tak proradný a chtěl příměří využít k útokům, ale jednoduše proto, že vojáci jsou na bojišti ve stresu a může dojít k nějakému incidentu. Situace pak může velmi rychle eskalovat.

Na ruské straně jsou zároveň určité skupiny, Čečenci či Vagnerovci, kteří mohou mít vlastní agendu. Nemusí tedy tak dobře poslouchat příkazy ruského velení a příměří tolik neřešit. K selhání může tudíž dojít neplánovaně, v důsledku okolností, nepřehlednosti situace či různého jednání aktérů.

Není možnost, že by Kyjev příměří skutečně přijal, aby právě neposkytl Kremlu propagandistickou munici?

Dovedu si představit, že by svým způsobem Ukrajinci příměří přijali, ale ne ve chvíli, kdy je navrhnuto Ruskem. Opačně by také Rusko nepřijalo příměří navržené Ukrajinou.

Mgr. Lukáš Dyčka, Ph.D V minulosti působil na Univerzitě obrany v Brně, kde vzdělával vyšší důstojníky AČR. Zároveň mezi lety 2014 a 2016 působil jako poradce na Ministerstvu obrany. Působil rovněž v NATO Defence College v Římě. V současné době pracuje na alianční Baltic Defence College v Estonském Tartu, kde vzdělává vyšší důstojníky ze států NATO a některých partnerských zemí.

V takto vyhrocené fázi konfliktu nejde klidu zbraní dosáhnout bez třetích stran, které by jej zprostředkovaly. Kdyby s tímto návrhem přišel někdo relativně nestranný jako OSN nebo Turecko, tak by se protivníci mohli dohodnout.

Neposkytuje ruské chvilkové složení zbraní Ukrajincům příležitost k útoku?

Nepřeceňoval bych to. Příměří má vydržet 36 hodin a Rusové velmi dobře vědí, že Ukrajinci na to nepřistoupí, takže si nedovedu představit, že by kdokoliv polevil v ostražitosti. Ukrajinci zřejmě budou fungovat dál, jako kdyby žádné příměří nebylo.

I vzhledem k tomu, že na Ukrajině pravoslavní věřící slaví též v tuto dobu Vánoce, nenastane scénář, že Ukrajinci oficiálně na příměří nepřistoupí, ale fakticky jej dodrží?

Přesně to si myslím, že se stane. Oni navenek musí říkat příměří ne, ale fakticky je v jejich zájmu neútočit. Pravděpodobný scénář tedy zřejmě bude, že Rusové nabídnou příměří, Ukrajinci jej odmítnou, Rusové se zdrží útoků a Ukrajinci též.

Maximálně až uběhne sváteční lhůta, každá ze stran vytáhne pro své publikum pár incidentů, kde ta druhá strana střílela a dopouštěla se ničení. Ale očekával bych, že obě strany mají zájem na pár hodin situaci uklidnit a neeskalovat.