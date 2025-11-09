Akční Putin je iluze. Kreml předtáčí schůze měsíce dopředu, analýza odhalila přešlapy

Cílem těchto schůzek, které jsou klíčovou součástí státní televize, je ukázat Rusům, že prezident aktivně řídí zemi. Investigace projektu Sistema zjistila, že několik schůzek, prezentovaných letos na jaře jako aktuálních, bylo ve skutečnosti nahráno o několik měsíců dříve.
Úředníci, kteří se ve videích objevují, dostávají instrukce, aby se v den zveřejnění objevili v identickém oblečení na dalších veřejných akcích. Dokonalá iluze se ale ne vždy podařila. Například Světlana Čupševová, šéfka Agentury pro strategické iniciativy, měla na předtočeném jednání s Putinem a pak na vládní schůzce jiné náušnice.
V dalším případě se Světlana Radionová, šéfka Federálního úřadu pro dohled nad využíváním přírodních zdrojů, objevila v modré halence. Zatímco na starší nahrávce z Kremlu měla na levé ruce pouze náramek, na živé události ve stejný den měla navíc i hodinky a snubní prsten.
U místopředsedy vlády Dmitrije Grigorenka nahrávku prozradilo pozadí, kde na polici za Putinem chyběla sbírka poezie, která se tam prokazatelně objevila až později.
Další důkazy o podvodu se skrývají v detailech Putinovy kanceláře, upozornilo Rádio Svobodná Evropa. Například koncem února byla vázaná kopie ruské ústavy přesunuta z pravé strany skříně na levou, přesto některé „konzervy“ odvysílané později stále ukazovaly staré uspořádání.
|
Dvojník Putina se vymkl kontrole. Odstranili toho pravého, spekulují jestřábi
Nesrovnalost odhalily také psací potřeby. Novináři zaznamenali naprosto identické uspořádání per a tužek na Putinově stole během dvou různých schůzek v září a říjnu 2025, ačkoli mezi nimi proběhlo devět jiných setkání, kde bylo vše pokaždé uspořádáno jinak.
Kreml si je zřejmě problému vědom. Už loni v listopadu začala tisková služba odstraňovat metadata z Putinových fotografií a videí. Právě tato data dříve vyšetřovatelům umožňovala snadno potvrdit, kdy Kreml záznamy skutečně pořídil. Putinův mluvčí Dmitrij Peskov na dotazy projektu Sistema ohledně předtočených videí nereagoval.