Putinovi hrozí povstání. Rusů bažících po vítězství, varuje poradce Kremlu

„Situace ještě není kritická, ale rok 2023 bude velmi nebezpečný,“ prohlásil Matvejčev v online rozhovoru pro portál Politwera. Tvrdí, že šéf Kremlu může čelit převratu.

Jako Euromajdan byla označována série masových proevropských demonstrací na Ukrajině, které v roce 2014 vedly ke svržení proruského prezidenta Viktora Janukovyče. V ruské terminologii Majdan označuje nelegitimní puč. Poslanec nicméně vylučuje, že by ten, který v Rusku podle něho hrozí, měl liberální podobu.

„Všichni liberálové uprchli,“ je přesvědčen Matvejčev. Invaze na Ukrajinu a s ní související tvrdá opatření proti jakékoliv kritice válečného úsilí Moskvy vyvolaly v Rusku velký exodus a především odešla právě liberální inteligence. Ruští představitelé včetně prezidenta Putina o ruských uprchlících hovoří jako o zrádcích a páté koloně postrádající vlastenecké myšlení.

Nyní tak Kremlu dělají starosti právě vyhroceně nacionalističtí a velmi prováleční Rusové, kteří v zemi zbyli. „Jediným nebezpečím pro náš stát je nyní ultravlastenecký Majdan s mírnou dávkou levicovosti a zároveň řečí o korupci. To je přesně způsob, jak dostat lidi ven,“ uvádí Matvejčev.

Podle poslance by mohla být rozbuškou další ruská vojenská porážka. Pak by stačilo, aby někdo řekl „odstraňme zloděje Šojgua“ a radikální prováleční nacionalisté mohou dostat lidi do ulic, míní.

Matvejčev je přesvědčen, že ultranacionalisté představí i svého vlastního kandidáta na prezidenta. „Přesně podle scénáře Majdanu,“ dodává.

Ruské vojenské vedení v čele s ruským ministrem obrany Sergejem Šojguem je opakovaně terčem hněvu za válečná selhání ruské armády. Po ponižujícím ústupu z Chersonu se ve společenství přívrženců války bezprecedentně kritizoval i ruský prezident. Americký Institut pro studium války (ISW) uváděl, že pro Putina bude čím dál těžší si část svých radikálních stoupenců usmířit.

Podle politologa Abbáse Galjamova Kreml Matvejčevovými ústy v zásadě vyslovil proválečným vlastencům varování. Matvejčev, jenž proslul výzvou, aby USA vrátily Rusku Aljašku, není totiž jen řadový poslanec, ale je poradcem Kremlu pro politickou propagandu.

„Obecně obvinění z promajdanských nálad v Rusku obvykle předchází represím. Zdá se, čas se nachýlil i pro ‚vlastence‘,“ myslí si Galjamov.