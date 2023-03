Ruského regionálního politika čeká soud. Sledoval Putina s nudlemi za ušima

Michail Abdalkin je členem regionálního parlamentu za Samarskou oblast za ruskou komunistickou stranu. S nudlemi na uších poslouchal minulé úterý Putinův skoro dvouhodinový projev, v němž šéf Kremlu kromě jiného obvinil z rozpoutání války na Ukrajině Západ, Rusko se ji podle něho snažilo zastavit. Oznámil také, že Moskva pozastavuje svoji účast na dohodě omezující počet jaderných hlavic.

Abdalkin ve čtvrtek na sociálních sítích napsal, že soud v Novokujbyševsku se bude jeho případem zabývat 7. března. Jeho strana ho už potrestala.

Mikhail Abdalkin, a Communist local politician in Samara Region, is in hot water after posting this video of himself watching Putin’s big address earlier this week



For those who don’t speak Russian, the idiom "to hang noodles on someone’s ears" means to tell them lies pic.twitter.com/FlFPEY2Seq