Ruský prezident Vladimir Putin se chystá již počtvrté od začátku války na Ukrajině rozšířit ústřední aparát Federální služby pro ochranu ústavních činitelů (FSO), která je pověřena zajišťováním bezpečnosti nejvyšších ruských představitelů. Putin v poslední době výrazně posiluje svá bezpečnostní opatření. Naopak armádním činitelům se ochrany kvůli neochotě tajných služeb ochrany nedostává.
Šéf Kremlu na konci roku 2022 zvedl počet příslušníků FSO ze 725 na 760. V roce 2024 provedl dvě další navýšení, takže se personál rozrostl na 785. Číslo by se dále mělo zvýšit na 812.
FSB pro armádní představitele představuje mnohem větší hrozbu než ukrajinská armáda. Ta zabije generála jednou za čas, FSB zavírá generály do vězení mnohem rychleji.
Maxim Kacruský opoziční politik