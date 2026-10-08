VIDEO: Děkujeme, že chráníte svět. Ruské školky gratulovaly Putinovi

„Vážený Vladimíre Vladimiroviči, blahopřejeme Vám a jménem celé naší skupiny Vám přejeme hodně štěstí,“ přeje na jedné z mnoha nahrávek pořízených ve středu v ruských školkách jedna učitelka. Pak se dostanou na řadu děti a děkují Putinovi, že chrání jejich „velkou zemi“ i celý svět.
Putinovy 74. narozeniny slavily děti v mateřinkách po celém Rusku. Vychovatelé jim vyprávěli „o životní cestě hlavy státu“ a nutili je psát blahopřání do Kremlu.
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V Uljanovsku mu děti děkovaly za mír a světlo, ve vesnici Sokolovo ve Volgogradské oblasti mu vyrobily plakát s nápisem „Blahopřejeme prezidentovi“.
Veselit se podle nezávislého portálu Agentstvo museli i státní zaměstnanci ve Vladimirské oblasti. Podle uniklých pokynů měli Putinovi blahopřát na sociálních sítích, a to výhradně na svých osobních profilech. Gratulace prostřednictvím profilů institucí, kde jsou zaměstnáni, „nebyly akceptovány“.
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Rusko v den Putinových narozenin provedlo jedny z největších raketových a dronových útoků na Ukrajinu, při kterých zahynulo nejméně 25 lidí. „To je dárek, který si Putin nadělil k narozeninám. Vraždí děti, vraždí lidi,“ prohlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.