Lavrova se pokouší sesadit Putinova dcera, tvrdí bývalý poradce šéfa Kremlu

„Zvěsti o Lavrovovi kolovaly již před šesti měsíci. Seriózní zdroje uváděly, že Jekatěrina Tichonovová údajně opakovaně hovořila s Putinem o tom, že Lavrov svým přístupem situaci ohledně Ukrajiny jen zhoršuje,“ říká někdejší tvůrce Putinových projevů Galljamov.
Lavrov údajně čelil kritice kvůli neúspěšnému pokusu uspořádat schůzku Donalda Trumpa s Vladimirem Putinem v Budapešti. Jejímu zrušení předcházel Lavrovův neproduktivní telefonát s americkým protějškem Markem Rubiem.
|
Lavrov upadl v nemilost. Zpackal summit s Trumpem, tak ho Kreml trestá
Spojené státy následně uvalily na Rusko markantní sankce. Někteří ruští vládní činitelé prý proto Lavrova obvinili ze sabotáže a maření mírového procesu.
Devětatřicetiletá Tichonovová, druhá Putinova dcera s bývalou manželkou Ljudmilou, podle Galljamov Putinovi řekla, že Lavrov je příliš agresivní, jeho jednání brání dosažení dohod a měl by být nahrazen.
„Když vyhráváte válku, je Lavrov perfektním diplomatem, kterým se Moskva může chlubit. Ale když nemůžete vyhrát, musíte se stát rozumnějším a Lavrov už takové rozumnosti není schopen,“ uvedl Galljamov.
|
Jsem připraven setkat se s Rubiem, řekl Lavrov. Kreml tvrdí, že v nemilost neupadl
Vliv Tichonovové v zákulisí Ruska podle něj neustále stoupá. Galljamov dříve tvrdil, že Putin by si dokonce mohl dceru vybrat jako svou eventuální nástupkyni. „Kruh kolem prezidentovy dcery má veškeré šance, aby v budoucnu převzal moc v zemi,“ řekl na začátku roku.
Tichonovová, šéfka institutu Innopraktika, je považována za neoficiální integrátorku všech high-tech společností v Rusku a jménem režimu svého otce hraje významnou roli v obcházení sankcí, které byly na Rusko po invazi na Ukrajinu uvaleny.
|
Putinovým fetišem je síla. Nesnese pocit, že prohrál, míní autor jeho projevů
Postupně začala vystupovat v menším měřítku na konferencích a v tamní televizi. Putin však trvá na tom, že jeho děti nejsou veřejně známé osobnosti.