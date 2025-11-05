Ruský ministr obrany chce obnovit jaderné testy. Reaguje na Trumpa

Prezident Vladimir Putin podle médií nařídil příslušným ministerstvům a tajným službám nejprve vyhodnotit situaci a pak vypracovat návrh o případném zahájení příprav k jaderným testům.
„Nařizuji ministerstvu zahraničí, ministerstvu obrany, zvláštním službám a příslušným civilním orgánům udělat vše, aby shromáždily další informace o této otázce, podrobily je analýze v bezpečnostní radě a předložily dohodnuté návrhy o možném zahájení prací na přípravě zkoušek jaderných zbraní,“ citovala ruská a zahraniční média Putinovo vyjádření.
Americký prezident Donald Trump na konci října nařídil ministerstvu obrany USA, aby okamžitě obnovilo testy amerických jaderných zbraní stejně, jako to podle něj činí ostatní jaderné mocnosti.
Rusko testovalo jaderné síly ve vzduchu, na zemi i moři. Putin sledoval z kanceláře
„Kvůli programům (jaderných) testů jiných zemí jsem dal pokyn ministerstvu války, aby začalo na stejném základě testovat naše jaderné zbraně. Tento proces bude zahájen okamžitě,“ uvedl Trump v příspěvku na své síti Truth Social s odkazem na jím zavedený alternativní název Pentagonu krátce před setkáním se svým čínským protějškem Si Ťin-pchingem v Jižní Koreji.
Trump následně v rozhovoru s televizí CBS prohlásil, že Rusko a Čína testují jaderné zbraně, ale nemluví o tom. Šéf Bílého domu zároveň zopakoval, že i Spojené státy budou testovat jaderné zbraně, stejně jako to podle něj dělají ostatní země.
Zjistíte to brzy, odpověděl tajemně Trump na dotaz, zda USA obnoví jaderné testy
Čínské ministerstvo zahraničí Trumpovo tvrzení odmítlo s tím, že Peking plní svůj závazek jaderné testy neprovádět, píše web stanice CBS News. Moskva naposledy otestovala jadernou zbraň v roce 1990, zatímco Peking tak učinil v roce 1996, uvedla stanice BBC.