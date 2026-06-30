Dvaaosmdesát metrů dlouhá jachta vplula do dánských vod v noci z neděle na pondělí. Nejprve proplula průlivem Velký Belt, poté ji pozorovatelé zaznamenali u dánského ostrova Anholt, odkud pokračovala směrem k mysu Grenen na severním cípu Jutského poloostrova.
Konvoj po celou dobu doprovázela hlídková loď dánského námořnictva P521 Freja, uvedla televize DR. Graceful doprovázel ruský torpédoborec a ruská hlídková loď. Kam konvoj směřoval, zatím není jasné.
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Představitelé dánské armády zdůraznili, že sledování lodí proplouvajících dánskými průlivy, včetně zahraničních státních plavidel, patří k běžné praxi. Ještě před vstupem do dánských vod konvoj monitorovala také německá pobřežní stráž.
Sledování jachty Graceful podle stanice DR komplikuje skutečnost, že její systém automatické identifikace AIS zůstává vypnutý už od 30. srpna 2022. Elektronicky tak plavidlo prakticky nelze průběžně sledovat.
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Jachta se v předchozích letech opakovaně objevila v Petrohradu i na dalších místech Baltského moře, dodala dánská televize.
Zahraniční analytici spojují Graceful s Putinem už řadu let, Kreml však vlastnictví jachty nikdy oficiálně nepotvrdil. Magazín Forbes odhaduje hodnotu plavidla na zhruba 100 milionů eur, tedy asi 2,5 miliardy korun.
Běloruská agentura Nexta uvádí, že plavidlo s oblibou využívá Putinova partnerka a matka jeho dvou synů Alina Kabajevová.
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„Jede Kabajevová do Evropy nakupovat? Nebo kdo další by mohl být na palubě Putinovy jachty, aby si zasloužil tak výjimečnou ochranu?“ napsala agentura s odkazem na vojenská doprovodná plavidla.
Graceful před začátkem ruské invaze na Ukrajinu procházela údržbou v německém Hamburku. Z přístavu vyplula 7. února 2022, tedy pouhých 17 dní předtím, než ruská vojska překročila ukrajinské hranice.