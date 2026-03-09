Bez politického tlaku můžeme Evropě dodávat energetické suroviny, míní Putin

„Pokud se evropské společnosti a evropští kupci náhle rozhodnou přeorientovat a poskytnout nám dlouhodobou a stabilní spolupráci bez politického tlaku, tak prosím. Nikdy jsme to neodmítali. Jsme připraveni s Evropany spolupracovat,“ uvedl Putin na jednání o globálním trhu s ropou a plynem v Moskvě. „Potřebujeme však od nich nějaké signály,“ dodal.
Cena ropy i plynu strmě roste kvůli eskalaci války Spojených států a Izraele proti Íránu. Rusko, které samo už přes čtyři roky vede válku proti sousední Ukrajině, je podle agentury Reuters druhým největším vývozcem ropy na světě a má největší světové zásoby zemního plynu.
|
Dodávat plyn Evropě můžeme přestat hned, jsou to ale jen úvahy, přemítal Putin
Podle Kyjeva vývoz ruské ropy a plynu financuje tažení Ruska proti Ukrajině, ve které zahynuly kromě vojáků i tisíce civilistů.
Evropská unie začala po ruské invazi na Ukrajinu ruské energie odmítat, aby Moskvě ztížila financování vojenské agrese. Do té doby EU ropu a plyn dovážela zejména z Ruska, dnes jsou největšími dodavateli Norsko a Spojené státy. Výjimkou jsou Maďarsko a Slovensko, které jsou na ruském plynu i ropě dosud značně závislé.
|
Vývoz ruské ropy je vyšší než před invazí. Co Kremlu pomáhá a na čem naopak tratí
Nedávno státy EU schválily ukončení dovozu plynu z Ruska během roku 2027. Komisař pro energetiku Dan Jörgensen uvedl, že zákaz zabrání Rusku využívat energetický průmysl k vydírání unijních zemí.
„Nebudeme čekat na zabouchnutí dveří“
Putin na pondělním jednání zároveň řekl, že Moskva se může rozhodnout přesunout dodávky energií z evropského trhu do atraktivnějších destinací, aniž by čekala, až Evropská unie „zabouchne dveře“.
„V tomto ohledu už vláda dostala za úkol posoudit možnost a vhodnost zastavení dodávek našich energetických zdrojů na evropský trh,“ prohlásil Putin s odkazem na plán EU ukončit dovoz ruského plynu v roce 2027 a svá vyjádření z minulého týdne.
|
Od naděje k velkému problému. Ceny ropy trápí svět, Trump situaci bagatelizuje
„Určitě budeme i nadále dodávat ropu a plyn do zemí, které jsou samy spolehlivými smluvními stranami. Mám na mysli nejen naše partnery v asijsko-pacifickém regionu, ale i ve východoevropských zemích, jako je Slovensko a Maďarsko,“ uvedl dále ruský prezident.
Dodávky ruské ropy ropovodem Družba přes Ukrajinu na Maďarsko a Slovensko se koncem ledna zastavily. Podle Kyjeva ropovod poškodil ruský útok a opravy potřebují čas. Budapešť obviňuje ukrajinské vedení z průtahů kvůli politickým důvodům.
Podle Reuters Putin dále uvedl, že ruské společnosti by měly využít současné situace na Blízkém východě, ačkoli poznamenal, že prudký nárůst cen energií je pravděpodobně dočasný.