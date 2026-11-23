Po spektakulárním ukrajinském útoku na Krymský most firma Destinus zveřejnila na svém LinkedInu neobvyklý příspěvek. Přiznala se v něm, že při úderech, které vedly k výraznému poničení ruské imperialistické pýchy, Ukrajinci použili její střely Ruta.
„Systémy Ruta byly ukrajinskými obrannými silami úspěšně použity v několika případech, a to včetně útoků na mosty využívané ruskou armádou,“ uvedla společnost. „Jsme hrdí na to, že můžeme podporovat ukrajinské obranné síly v jejich boji za obranu Ukrajiny a Evropy, a oceňujeme jejich odhodlání, odvahu a profesionalitu.“
Je nejvyšší čas, aby si naše zpravodajské/speciální služby vzpomněly na cepín a Trockého.