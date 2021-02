Ruští zaměstnanci točí videa na podporu Putina, oslavně skandují a zpívají

Video zobrazuje dav lidí, kteří jdou v řadách za sebou a radostně mávají ruskými vlajkami. Následně svými těly zformují nápis „Putin je náš prezident“. Video končí záběry dotyčných, kterak křičí slogany na podporu šéfa Kremlu.

Znak.com @znak_com «Сима-ленд» снова провел в Екатеринбурге масштабный… нет, МАСШТАБНЫЙ флешмоб: несколько тысяч сотрудников компании выстроили в надпись «Путин — наш президент» https://t.co/oCp8mdE7Hp oblíbit odpovědět

Neoficiální videa pořízená účastníky akce ovšem ukazují menší entuziasmus. Zaměstnanci rozpačitě stojí na místě a pozorují, jak v předních řadách skanduje skupinka lidí.



pinov-Rusia @juancarlospinov El acto en apoyo a Corleone en Ekaterinburg está organizado por la misma empresa que mostró otro video de apoyo hace unas semanas #Russia Se ve un gran entusiasmo entre los participantes. Todo muy natural. https://t.co/sZAgONsGwW oblíbit odpovědět

Video se objevilo v době, kdy se v Rusku konají rozsáhlé protesty na podporu nejznámějšího Putinova kritika, opozičního lídra Andreje Navalného, zatčeného po návratu z Německa, kde se léčil z údajné otravy novičokem. Ruská policie proti demonstrantům tvrdě zasáhla.



Navalného tým nehodlá v protestech přestat, podporovatele nicméně vyzývá ke změně taktiky, aby je policie nezadržela. Demonstranti se na Valentýna mají shromáždit na dvorcích svých domů, rozsvítit své mobily či svíčky a vytvořit světelná srdce, která by fotografové z horních pater mohli vyfotit a zveřejnit na sociálních sítích.

Majitel firmy Sima-Land Andrej Simanovskyj odmítá, že by vyjadřování podpory Putinovi mělo s protesty nějakou spojitost. Místnímu serveru E1.ru řekl, že „jednoduše chtěl“ nahrát video.

Zaměstnanci pod podmínkou anonymity sdělili ruským médiím, že vedení požádalo o zapojení do představení šest tisíc z nich, aniž by jim sdělilo bližší detaily. Vzhledem k firemní kultuře věděli, že se bude jednat o vlasteneckou akci, nečekali však, že se bude provolávat sláva Putinovi. Jeden pracovník uvedl, že odmítnutí účasti by bylo považováno za zanedbání pracovní směny, které může být trestáno pokutou i propuštěním.

Podle serveru The Moscow Times ráno ve firmě běžně začíná pouštěním státní hymny. Zaměstnanci musí vstát a projevit úctu. Firma pořádá přednášky a kulturní akce, kterých se účastní kremelští prominenti, známí svou podporou Putinovi.

Zaměstnanci se už předtím objevili v jiném videu, na němž ve vojenských uniformách tančí na ruskou vlasteneckou popovou píseň. Kritici na sociálních sítích ironicky přirovnávali klip k severokorejské přehlídce.

I další podniky zveřejnily oslavné písně a tance na adresu ruského prezidenta. Ve městě Barnaul pracovníci azbestové továrny prezidentovi zazpívali. „Tohle je naše země, náš občanský postoj a naše volba,“ stojí pod příspěvkem na Instagramu.

Kreml tvrdí, že s videi nemá nic společného. Studenti práv v Moskvě ovšem tvrdí něco jiného. Podle stanice Rádio Svobodná Evropa obdrželi emaily nabízející padesáti z nich šanci participovat na televizní akci „na podporu naší země jako vůdce v boji s covidem“. Nabídka obsahovala i možnost setkat se s poslanci Státní dumy, která událost spoluorganizovala.



Když studenti přišli do moskevského hotelu, zjistili, že natáčené video nemá s koronavirovou situací vůbec co do činění. Jejich úkolem bylo mávat ruskými vlajkami a křičet proputinovská hesla.

Stanice Rádio Svobodná Evropa poukazuje, že zatímco policie rozhání demonstranty podporujícího Navalného s tím, že nedodržují koronavirová omezení, ve videích jsou lidé namačkaní na sobě. Podle E1.ru úřady zahájily vyšetřování Sima-Landu za neoznámení konání veřejného shromáždění v dostatečném předstihu.