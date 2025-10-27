V říjnu 2003 zatkli Chodorkovského ruské speciální jednotky. Tehdy nejbohatší muž Ruska, který ovládal ropnou a plynárenskou společnost Jukos, totiž otevřeně kritizoval prezidenta. Stal se tak prvním oligarchou, kterého uvěznili, připomíná The Daily Telegraph.
Následné zničení společnosti Jukos bylo jakýmsi začátkem konce tržní ekonomiky a transparentnosti v Rusku. O 22 let později je Rusko totalitním státem, píše deník. A Putin zřejmě opět považuje Chodorkovského za hrozbu.
Ruská Federální bezpečnostní služba (FSB) totiž v říjnu 2025 obvinila Chodorkovského, který nyní žije v exilu v Londýně, a dalších 22 členů ruského protiválečného výboru z přípravy puče. Podle FSB se snaží o „násilné převzetí moci a svržení ústavního pořádku v Ruské federaci“.
Chodorkovskij tvrdí, že jsou to lži. Podle kremlologů se Rusko bojí. „Ukazuje to, že je Kreml paranoidní,“ řekl John Herbst, vedoucí ředitel Eurasia Center Atlantické rady a bývalý velvyslanec USA na Ukrajině. „Putin hledá nepřátele, aby posílil svůj režim.“
Řada důvodů k obavám
Ruský vládce má důvodů ke znepokojení několik. Ministr hospodářství Maxim Rešetnikov už v červnu varoval, že je země „na pokraji recese“. Podniky tíží vysoké úrokové sazby a náklady na vládní půjčky prudce vzrostly.
V zemi se také objevují malé protesty. Například začátkem října se stovky lidí shromáždily na náměstí v Petrohradě, aby zazpívaly píseň vyzývající ke svržení Putina.
Ukrajina mezitím zesiluje dronové útoky na ruské ropné rafinerie, čímž zasahuje Rusku do zásob benzinu.
Americký prezident Donald Trump nyní také přitvrzuje. Spojené státy minulou středu večer uvalily sankce na dvě největší ruské ropné společnosti Rosněfť a Lukoil a desítky jejich dceřiných společností. Trump současně zrušil plánovaný summit s Putinem v Budapešti. Důvodem byl nedostatečný pokrok v diplomatických snahách ukončit válku na Ukrajině. „Musí tuto válku opravdu urovnat. Víte, že v Rusku jsou teď dlouhé fronty na benzin,“ nechal se slyšet Trump.
Také Indie a Čína, hlavní odběratelé ruské ropy, omezily nákupy. Rusku tak hrozí omezené příjmy. „Poprvé za tři a půl roku Rusko opravdu trpí,“ řekl Timothy Garton Ash, spolupracovník programu Chatham House pro Rusko a Eurasii. „Myslím, že trochu panikaří.“
Hrozí bankovní krize
Doposud čelila ruská ekonomika celosvětovým sankcím docela úspěšně. Kreml totiž přiměl banky, aby poskytovaly úvěry obranným společnostem, místo aby jednoduše použil státní hotovost, a také jim povolil poskytovat úvěry bez obvyklých kontrol.
„Válku financovali po celou dobu z vypůjčených peněz, jen to nebylo vidět v rozvaze státu,“ řekl Craig Kennedy z Davisova centra pro ruské a euroasijské studie na Harvardově univerzitě.
Podle Kennedyho se jedná o obrovské částky. Sestavil analýzu, podle níž připadá přibližně 23 procent nesplacených podnikových úvěrů ruských bank, což představuje nejméně 190 miliard dolarů (téměř čtyři biliony korun), na zbrojní společnosti. To odpovídá přibližně 37 procentům ročního státního rozpočtu.
Už loni v říjnu varoval Sergej Čemezov, generální ředitel společnosti Rostec, největšího ruského výrobce zbraní, že vysoké náklady na půjčky jsou neudržitelné. „Pokud budeme pokračovat v tomto režimu, prakticky většina našich společností zkrachuje,“ řekl.
Podobný výrok pronesl v červnu také German Gref, generální ředitel největší ruské banky Sberbank. „Mnoho podniků má potíže se splácením úvěrů, bankám rostou náklady na riziko a tvorbu opravných položek.“
V červenci agentura Bloomberg informovala, že se nejméně tři z největších ruských bank připravovaly požádat centrální banku o finanční pomoc. Elvira Nabiullinová, guvernérka centrální banky, to ovšem popírá a trvá na tom, že ruský bankovní systém je dobře kapitalizovaný.
Od ledna zasáhla Ukrajina 21 z 38 největších ruských rafinerií. Dodávky byly natolik narušeny, že ceny benzinu vzrostly od začátku roku o 40 procent. Úřady zavedly na okupovaném Krymu přídělový systém a malé čerpací stanice na Sibiři zavřely. Sociální sítě jsou plné videí, jak se na benzinkách tvoří kolony aut.
„Nikdo nemá žádné peníze,“ řekl člen představenstva významného ruského konglomerátu serveru IntelliNews na začátku tohoto roku. „Každý volný rubl je spotřebován na splácení dluhů.“
„Rusko má premiéra, kterého nikdo nezvolil, kterého jmenoval Putin. Soudy jmenované Putinem. Parlament, jehož křesla byla obsazena prostřednictvím zfalšovaných voleb a jehož legitimitu nikdo neuznává,“ řekl Chodorkovskij. „Mezinárodní legitimita ruské opozice by se mohla stát významným faktorem v případě náhlé změny moci,“ dodal s tím, že se Putin proto snaží protiválečný výbor zastrašit.
Emeritní ředitelka Centra pro euroasijská, ruská a východoevropská studia na Georgetownské univerzitě Angela Stentová s výrokem souhlasí. „Chtějí posílit Putinovu linii, že se Západ snaží rozbít Rusko.“ „Když cítí tlak, jednoduše přidají další lidi, které označují za nežádoucí zahraniční agenty nebo extremisty,“ řekl Vladimir Milov, exilový opoziční politik, který byl dříve náměstkem ministra energetiky. „Je to jejich klasická reakce, když se cítí nejistí ohledně potenciální nespokojenosti obyvatelstva.“
Podle Chodorkovského však ekonomické problémy země zatím nevyvolávají vážné neshody. „Obyvatelstvo si ty problémy uvědomuje, ale zatím nijak závažně.“
Technologická zaostalost a závislost na Číně
Dalším problémem Ruska je podle Chodorkovského „rostoucí technologická zaostalost“. „V krátkodobém horizontu to není příliš patrné, ale za 10 až 20 let to povede k velkým problémům,“ míní.
Jako problematickou vnímá také kritickou závislost Ruska na Číně. „Si Ťin-pching by mohl zítra zhroutit ruskou ekonomiku a zastavit válku, kdyby se tak rozhodl,“ dodal.
Čína je pro Rusko důležitá, protože kupuje jeho ropu. Peking však Moskvu nepodporuje bezvýhradně. Na začátku roku 2024 znovu zavedl cla na dovoz ruského uhlí. Zároveň zaplavuje Rusko levným dovozem oceli a automobilů.
Značně se také zvyšuje ruský rozpočtový schodek. Od začátku roku zvýšilo ruské ministerstvo financí svůj cíl deficitu pro rok 2025 na 2,6 % HDP, což je největší roční deficit od začátku pandemie. Jeho krytí znamená zvýšení daní nebo další půjčky. Rusko dělá obojí.