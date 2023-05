Hlavním cílem je Putin, přiznali „tajní“ z Kyjeva. Spojují je s řadou útoků

„Putin si všímá, že jsme mu blíž a blíž. Možná se však bojí, že jej zabijí vlastní lidé,“ řekl zástupce šéfa ukrajinské vojenské rozvědky Vadym Skibitskyj. Reagoval tak na otázku deníku Die Welt, zda se Ukrajinci pokouší zabít šéfa Kremlu.

Podle Skibitského je sice v Rusku stále mnoho lidí, kteří podporují „speciální vojenskou operaci“, jak Moskva označuje válku na Ukrajině, mnohé ale „děsí“ vysoký počet zabitých ruských vojáků. Připomíná též, že válka těžce poškozuje ruskou ekonomiku v čele s podnikatelskou elitou, která přichází o miliardy.

Putin je podle zástupce šéfa vojenské rozvědky na „vrcholu seznamu“ cílů určených k likvidaci jednoduše proto, že je tím „kdo koordinuje a rozhoduje, co se stane“. „Nakonec se však za své činy budou muset zodpovídat všichni,“ zdůraznil Skibitskyj.

Kdo jimi podle něho jsou? Zmínil náčelníka ruského generálního štábu Valerije Gerasimova, ministra obrany Sergeje Šojgua, svého času vrchního velitele ruských sil na Ukrajině Sergeje Surovikina a další ruské velitele, „kteří si mysleli, že budou na přehlídce“. „Naší prioritou je vyřadit velitele jednotek, kteří dávají svým lidem příkaz k útoku,“ vysvětlil Skibitskyj.

Jmenoval i šéfa ruské žoldnéřské Wagnerovy vojenské skupiny Jevgenije Prigožina. „Snažíme se ho zabít,“ řekl otevřeně Skibitskyj.

Kreml zuří, Prigožin je potěšen

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov označil Skibitského slova za „teroristická“ a důkaz, že „speciální vojenská operace je více než oprávněná“. „Věřte mi, naše bezpečnostní služby znají svou práci a vědí, co dělají,“ odpověděl na otázku, zda je Putin v ohrožení.

„Vždy říkám, že k protivníkům je třeba přistupovat s respektem. Samozřejmě respektuji i jejich rozhodnutí,“ reagoval na prohlášení vysoce postaveného činitele ukrajinské vojenské rozvědky šéf Wagnerovců. „Prigožin, jako jeden z důležitých subjektů této války, musí být odstraněn. To je stoprocentně pravda, takže podnikají naprosto správné kroky.“

Na začátku května Moskva obvinila Kyjev, že stál za útokem drony na Kreml v Moskvě. Podle Rusů Ukrajinci chtěli zlikvidovat Putina. Kyjev jakékoliv zapojení odmítl, přičemž naznačil, že Moskva incident sama zinscenovala, aby získala podporu domácího publika pro válku na Ukrajině.

List The New York Times (NYT) cituje nejmenované americké činitele, podle nichž útok na Kremlu pravděpodobně zorganizovala jedna z ukrajinských speciálních či zpravodajských jednotek. Americké tajné služby údajně ale netuší, která z nich by to mohla být.

Není podle nich též jasné, zda ukrajinské špičky, včetně prezidenta Volodymyra Zelenského, o plánu věděly. Někteří američtí činitelé se domnívají, že Zelenskyj o akci zřejmě netušil. Pravděpodobnost, že Kyjev dal k akci příkaz, je údajně „nízká“. To, že by ale ukrajinská rozvědka provedla akci svévolně bez vědomí vrchního velení, by bylo nicméně podivné.

Poradce Zelenského Mychajlo Podoljak v reakci na zjištění NYT zopakoval, že Kyjev nemá nic společného s „divným a nesmyslným“ dronovým útokem. Znovu naznačil, že Rusko samo provedlo úder s cílem vyděsit Západ z možné eskalace, aby přestal posílat Ukrajině vojenskou pomoc.

Američané se podle NYT též domnívají, že Ukrajinci jsou zodpovědní i za zabití dcery významného ruského nacionalistického intelektuálka Alexandra Dugina či prokremelského vojenského blogera známého pod přezdívkou Vladlen Tatarskij nebo za řadou útoků v ruských městech u hranic s Ukrajinou.

Šéf ukrajinské vojenské rozvědky Kyrylo Budanov minulý týden uvedl, že ukrajinské tajné služby si „úspěšně vybrali za cíl poměrně dost lidí“ spojovaných s kremelskou propagandou. Nesdělil žádná jména, údajně jde ale o známé postavy.

Budanov má nicméně sklon k bombastickým prohlášením. Opakovaně například tvrdil, že Putin je smrtelně nemocný a má několik dvojníků.