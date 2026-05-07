V sovětské éře nebyl Den vítězství hlavním státním svátkem a v letech 1945 až 1991 se konaly pouze čtyři přehlídky. Po rozpadu SSSR jej ale ruský prezident Vladimir Putin povýšil na úroveň svého druhu náboženství a učinil z něj nejsvětější den v roce.
Válka na Ukrajině přidala k oslavám vítězství nad nacistickým Německem novou dimenzi. Kreml vysílal Rusům jasnou zprávu – jako jsme bojovali proti démonům v minulosti, tak i nyní bojujeme proti silám zla v podobě „nacistického“ Kyjeva a jeho nesvatých západních podporovatelů. A jako jsme byli triumfální v minulosti, budeme triumfální i nyní.
Jedním z Putinových opatření je vypínání internetu v Moskvě. Údajně jej k tomu inspiruje strach z toho, že Ukrajinci využijí rozsáhlý sledovací systém proti Kremlu.