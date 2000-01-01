Několik ruských regionů postihly rozsáhlé povodně. V kavkazském Dagestánu jsou nejhorší za sto let. Zemřelo nejméně šest lidí, přes 300 000 obyvatel je bez elektřiny. Pod vodou je ale i například Marijsko na východě evropské části Ruska. Na snímku jeho hlavní město Joškar-Ola.
Autor: Profimedia.cz
Do oblasti ve čtvrtek 9. dubna vyrazili vládní představitelé. Ministr pro mimořádné situace Alexandr Kurenkov navštívil zaplavený přístav Machačkala.
Autor: Profimedia.cz
Záplavy vyvolaly sesuvy půdy a poškodily infrastrukturu. Zřícení mostu přerušilo provoz na federální silnici vedoucí severním Kavkazem.
Autor: Profimedia.cz
Po protržení Gedžuchské přehrady poblíž města Derbent voda zaplavila dvě obce a nejméně třicet domů. Záchranáři evakuovali více než čtyři tisíce lidí.
Autor: Profimedia.cz
Mezi oběťmi jsou podle portálu The Moscow Times i dvě děti, které se utopily v autě.
Autor: Profimedia.cz
Zaplavených zůstává přes tisíc domů. V hlavním městě Dagestánu Machačkale se zřítil šestipatrový dům, dalším čtyřem hrozilo zřícení.
Autor: Profimedia.cz
Šéf Dagestánu Sergej Melikov obvinil developery v Machačkale z bezohlednosti. Politik kritizoval i stavění domů v blízkosti řeky.
Autor: Profimedia.cz
Prokuratora v Machačkale vyšetřuje zřícení domů pro podezření z postavení jednotek v záplavové oblasti.
Autor: Profimedia.cz
S výpadky elektřiny se následkem povodní potýká přes 300 000 obyvatel. Zaplavená je tisícovka domů.
Autor: Profimedia.cz
Silné deště navazují na rekordní období sněžení. Se záplavami se potýká i sousední Čečensko a další jihoruské oblasti.
Autor: Profimedia.cz
Regionální úřady obyvatele varovaly před pitím kohoutkové vody. Podle The Moscow Times desítky lidí skončily v nemocnici. Snímek pochází z Marijska.
Autor: Profimedia.cz
Pracovníci ruského ministerstva pro mimořádné události pomáhají v několika regionech. Na snímku je Novosibirská oblast.
Autor: Profimedia.cz
Obyvatelky vesnice Chernovka v Novosibirské oblasti si prohlížejí následky záplav.
Autor: Profimedia.cz
Horský Dagestán má přes tři miliony obyvatel. Podle The Moscow Times má region nekvalitní infrastrukturu, která snadněji podléhá klimatický extrémům.
Autor: Profimedia.cz