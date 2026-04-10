Rusko pustoší záplavy. Dagestán zažívá nejhorší za sto let, protrhla se přehrada
Skončí celá civilizace, napsal Trump. Avizuje významný moment světových dějin
Americký prezident Donald Trump na své sociální síti pohrozil zničením celé jedné civilizace, pokud Írán nepřistoupí na dohodu. S odkazem na své dřívější ultimátum napsal, že se dnes večer (v noci na...
Řidič v Ostravě nadýchal čtyři promile. Policistům tvrdil, že nic nepil, a měl pravdu
Neuvěřitelné čtyři promile nadýchal řidič, kterého v pátek během posílených velikonočních kontrol zastavili policisté v Ostravě. Šofér však policistům tvrdil, že nic nepil a opakovaná měření jeho...
Lidské oko ji dosud nespatřilo. Astronauti vyfotili méně známou část Měsíce
Posádka vesmírné lodi Orion pořídila nové snímky Měsíce včetně oblasti nazvané pánev Orientale, která se nachází na rozhraní přivrácené a odvrácené strany vesmírného tělesa. Je to poprvé, co lidské...
Na Špicberkách zemřel polárník Jakeš. Tělo našli v ledovcové trhlině
Na norském souostroví Špicberky zemřel český polárník Miroslav Jakeš. Jeho úmrtí potvrdily úřady, které dříve informovaly o pátrání po českém lyžaři. Cestovatelovo tělo našli záchranáři v ledovcové...
Ukradené peníze jsou nepoužitelné. Mluvčí banky vysvětluje zabezpečení bankomatů
Neznámý pachatel zničil v sobotu nad ránem dva bankomaty u obchodního domu na Praze 4. Použil k tomu zřejmě výbušninu. V Česku jsou takové útoky spíše ojedinělé. A to především kvůli bezpečnostním...
Trump odhalil návrh vítězného oblouku. Má připomínat 250 let od vzniku USA
Představitelé administrativy Donalda Trumpa oficiálně předložili podrobné vizualizace navrhovaného vítězného oblouku, jehož výstavbu ve Washingtonu prezident propaguje již několik měsíců. Pokud bude...
Otevřeme záliv, nebo ten průliv, brzy, i bez Íránu, řekl Trump k Hormuzu
Spojené státy zajistí brzké otevření Hormuzského průlivu, ať už s íránskou spoluprací, nebo bez ní. „Otevřeme to poměrně brzy,“ řekl bez bližších podrobností novinářům americký prezident Donald...
OBRAZEM: Historie se mísí s modernou. Masné krámy se změnily, podívejte se
Ve středu hlavní lodi dominuje nový lesknoucí se výčepní pult, u proskleného vstupu zase zaujme masivní dřevěný stůl, překvapí přiznané bílé pivní tanky či nové moderní osvětlení zavěšené pod vysokým...
Doma v cizí zemi. Ve slovenské vsi Maďaři dominují, ale osud Orbána neovlivní
U vjezdu do jihoslovenské obce stojí cedule s dvěma názvy – Tešedíkovo a pod ním Pered. Jeden je slovensky, druhý maďarsky. Za prostým kusem plechu se skrývá složitý historický vývoj a dlouholeté...
Na prodej je vila Ozzyho Osbourna v Los Angeles. I s Elvisovým podpisem na krbu
Na prodej je jedna z historických luxusních nemovitostí v Los Angeles. V roce 2015 dům ležící v Hancock Parku koupil zpěvák Ozzy Osbourne s manželkou Sharon. Ti nemovitost ukrytou za vysokými ploty...
Válka v Íránu mění Green Deal. Záchranu planety střídá energetická nezávislost
Řada evropských zemí byla nucena zavést kvůli krizi na Blízkém východě a následnému zvyšování cen komodit na burze úsporná opatření. Mnohé přistoupily ke snížení spotřebních daní na paliva a daně z...
Vojtěch chystá sérii opatření proti alkoholu. Někde by v noci nešel koupit
Češi podle statistik dlouhodobě patří k největším konzumentům alkoholu na světě. Rizikově u nás pije přes milion lidí a vysoká spotřeba má kromě zdraví dopad i na veřejné rozpočty. Vládní...
Harrisová přemýšlí, že by vystřídala Trumpa ve funkci prezidenta USA
Bývalá americká viceprezidentka Kamala Harrisová zvažuje opětovnou kandidaturu na prezidentku Spojených států ve volbách v roce 2028. V pátek to řekla na konferenci organizace pro občanská prává...
Hloupé nuly, napadl Trump konzervativní komentátory za kritiku války s Íránem
Americký prezident Donald Trump slovně napadl vlivné konzervativní komentátory, kteří ho v minulosti podporovali, ale nyní ostře vystupují proti jeho válce s Íránem. Prezident uvedl, že Tucker...
Sardinky s cukrem, izolepa na díry. Novinář vzpomíná, jak cestou na pól potkal Jakeše
Miroslav Jakeš zemřel v ledovém světě, kde se cítil nejlíp. Nebyl to žádný „lyžař“, jak psala oficiální zpráva ze Špicberk, ale polárník starého střihu, který měl kolem pasu uvázané sáně, které si...
Rusáci, domů! Slogan krvavé revoluce roku 1956 se obrací proti Orbánovi
Před sedmdesáti lety svrhávali Maďaři sochy Stalina, dnes jsou připraveni zamést s Viktorem Orbánem. Předvolební kampaní se nese pokřik „Ruszkik, haza!“, který dává vzpomenout na revoluci roku 1956....
Nesázejte na predikčních trzích, varoval Bílý dům zaměstnance po obřích výdělcích
Bílý dům varoval své zaměstnance, aby na základě vnitřních informací nesázeli na predikčních trzích. Dobře načasované sázky na dění ve válce s Íránem vyvolávají podezření, že lidé uvnitř...