Donášela jsem FSB na své přátele, přiznala bývalá členka Pussy Riot

„Bylo to jako ve filmu. Začali mě verbovat pomocí nejrůznějších výhrůžek a nátlaku. Vyhrožovali, že zabijí mou rodinu, a říkali mi, že nikdy nedokážu zjistit, kdo zabil mou matku. Říkali, že ze mě udělají největšího satana v celém Rusku,“ vylíčila Floresová nátlak FSB webu Portmedia.
Tajní agenti ji údajně přinutili podepsat dohodu o spolupráci po razii v jejím moskevském bytě v únoru 2023. Hrozili jí trestním stíháním kvůli příspěvkům na sociálních sítích, v nichž psala o ruských válečných zločinech na Ukrajině.
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FSB Floresové přidělila krycí jméno Harley a dala ji za úkol shromažďovat podrobné informace o ruských umělcích a politických disidentech. Od začátku roku 2024 do letošního června jí její řídící důstojníci vypláceli každý měsíc 50 tisíc rublů, v přepočtu asi třináct tisíc korun.
Floresová tvrdí, že úkoly od FSB více než dva roky záměrně sabotovala. Předstírala například osobní spory s umělci Filipem Kozlovem známým jako Philippenzo a Pavlem Krisevičem, aby oddálila jejich zatčení.
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V polovině roku 2025 jí FSB podle jejích slov nařídila, aby svého bývalého přítele a někdejšího člena Pussy Riot Pjotra Verzilova vylákala do kavárny v Srbsku. Tajní agenti ho tam údajně chtěli unést a zabít. Za pomoc při přípravě atentátu jí nabízeli tři miliony rublů, tedy asi 770 tisíc korun.
„To byl bod, odkud už nebylo návratu. Do té doby jsem si myslela, že stačí počkat, až mi vrátí pas, a pak utéct. Tehdy jsem si ale uvědomila, kam až jsou ochotni zajít,“ řekla Floresová.
Na přípravě atentátu proti Verzilovovi se nakonec odmítla podílet. Své kontakty u FSB zdržovala a mezitím požádala o pomoc lidskoprávního advokáta Dmitrije Zachvatova. Začátkem srpna pak uprchla z Ruska.
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Krisevič uvedl, že ho výpověď Floresové zasáhla. „Je mi Rity líto, je mi líto, že tohle musela vydržet, že ji stát zlomil jako člověka. A je dobře, že se jí podařilo z toho všeho uniknout a všem o tom říct,“ řekl portálu Novaja Gazeta.
Zdůraznil však, že to nemění „zlomené životy těch, kteří trpěli kvůli jejím aktivitám. „Moji rodinu to zjištění ranilo. Vytváří v nás nový pocit paniky a úzkosti – začnete podezřívat všechny, že vás nějakým způsobem nahlásili,“ dodal.
Moskevský soud Kriseviče v říjnu 2022 odsoudil k pěti letům vězení za protest proti Kremlu na Rudém náměstí. Na svobodu se dostal v lednu 2025 a ruské úřady ho později zařadily na seznam takzvaných zahraničních agentů.