Mír ano, ovšem bez ústupků. Většina Rusů odmítá vrátit Krym i Donbas

„Data všeho všudy ukazují, že je většinová podpora pro vojenskou operaci mezi Rusy slabší, než se může na první pohled zdát. Značná část ruské veřejnosti říká, že by byla pro ukončení vojenské operace a přechod k mírovým jednáním. Ale není jasné, jaké, pokud vůbec, smysluplné ústupky by Rusové kromě příměří a výměny vězňů byli ochotní udělat,“ uvádí výzkumníci.

Reprezentativní průzkum proběhl mezi 24. a 30. listopadem. Zúčastnilo se ho celkem 1 601 Rusů, které osobně obešli pracovníci respektovaného ruského centra Levada. Statistická chyba se pohybuje mezi 1,5 a 3,4 procenta. Výsledky dotazování agentury zveřejnily v úterý.

Z odpovědí oslovených Rusů vyplynulo, že „speciální vojenskou operaci“, jak Kreml svou invazi nazývá, stále podporují tři čtvrtiny ruských občanů. Konkrétně 74 procent. Ve srovnání s březnovými 81 procenty je to pokles, ovšem nijak výrazný.

A i necelých deset měsíců od začátku války si 53 procent Rusů myslí, že je jejich armáda na Ukrajině úspěšná. Jako vysloveně neúspěšnou ji vnímá 31 procent oslovených, zbylých 16 procent si není jistých. Hodnocení výkonů ruské armády ovšem velmi záviselo na tom, odkud oslovení Rusové obvykle čerpají informace.

Ti, kteří je získávají z Telegramu a dalších sociálních sítí či od přátel a rodiny, válku jako úspěšnou neoznačovali tolik jako jejich spoluobčané, kteří se o ní dozvídají především ze státní televize – tedy od propagandistů.

Víc než pětina už však nyní nedokáže popsat, co je vlastně cílem Putinovy války. Ve srovnání s březnem je to nárůst o 13 procentních bodů. Krátce poté, co Rusko napadlo sousední zemi, ještě 43 procent respondentů invazi popisovalo jako obranu rusky mluvících obyvatel Donbasu. Nyní už konflikt coby defenzivní vnímá jen 27 procent Rusů.

Pro zahájení diplomatických jednání mezi Ruskem a Ukrajinou by nyní bylo 53 procent Rusů. A za předpokladu, že by díky tomu přestali umírat ruští vojáci, by rozhovory přivítalo dokonce 62 procent respondentů.

Stále si ovšem neumějí představit, že by se výměnou za to měli něčeho vzdát. Osmdesát procent dotazovaných nemá problém s tím, aby Ukrajina znovu mohla vyvážet své obilí do světa, a téměř všichni jsou pro výměnu vězňů. Ale že by snad Rusové vraceli neprávem zabraná území? Ani náhodou.

Až 78 procent Rusů jako „nepřijatelný“ vnímá možný návrat okupovaného Krymu zpět do rukou Ukrajinců a 66 procent lidí odmítá Kyjevu vrátit i území na Donbase, které s podporou Ruska ovládají separatisté ve svých pseudorepublikách.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nicméně trvá na tom, že válka neskončí, dokud se veškerá ztracená území nevrátí do rukou jejich právoplatných majitelů. Bez odevzdání anektovaného Krymu mír nebude, zdůrazňuje, a stejně to vnímají i samotní Ukrajinci.

Zářijový průzkum například ukázal, že až 90 procent dotazovaných míní, že by se Rusům nemělo dovolit, aby si nechali byť jediný kousek ukrajinského území. A to i za předpokladu, že by se tím válka ještě protáhla.