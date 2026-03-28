V Rusku zakázali protesty proti vypínání internetu, v Moskvě organizátory zatkli

  9:29
Ruští policisté zadrželi pětici členů hnutí Rudé labutě, kteří požádali úřady o povolení uspořádat tuto neděli v Moskvě demonstraci proti vypínání internetu. Obvinili je z neuposlechnutí pokynů policie a soud je pak potrestal 15 dny vězení, informoval portál The Moscow Times. Úřady zakázaly i veškerá shromáždění, chystaná na neděli v ruských regionech.
Ruští policisté stojí na místě plánovaného protestu proti blokování Telegramu....

Ruští policisté stojí na místě plánovaného protestu proti blokování Telegramu. Úřady nakonec shromáždění v Permu nepovolily. (15. března 2026) | foto: AP

Všichni potrestaní jsou ve věku 18 až 20 let. Dva z nich soud poslal do vězení pod záminkou, že odmítli policistům předložit doklady ke kontrole, další dva se podle soudu „zúčastnili nepovolené akce proti blokování internetu“, přestože se akce teprve chystá na neděli. Dva členové hnutí, působícího od poloviny března na sociálních sítích, stačili vycestovat z Ruska. Jeden z nich si všiml, že ho sledují.

Na sociálních sítích v Rusku se objevily výzvy, aby lidé v neděli protestovali proti omezování internetu. Veškeré protesty, ohlášené v sedmnácti regionech, však úřady zakázaly a ministerstvo vnitra varovalo, že za účast na nepovolené akci hrozí zatčení i vězení.

Přinejmenším ve čtyřech městech úřady zprvu protestní akce povolily, ale povolení posléze zrušily. V Penze tak učinily pod záminkou, že se má současně konat trénink v jízdě na kolečkových bruslích. Ve Vladimiru, Muromu a Krasnodaru se úřady odvolaly na nebezpečí náletu ukrajinských dronů.

Rusové si stěžují na vypnutý internet. V Petrohradu vidí jen schválené weby

V Jakutsku radnice vysvětlila odmítnutí povolit demonstraci možností, že by akci s účastí velkého počtu lidí mohly využít „destruktivní živly“, zatímco úřady v Tomsku usoudily, že cíle protestu „za svobodný internet, za svobodu myšlení a slova“ jsou rozdílné, nijak spolu vzájemně nesouvisí, a tak „uvádějí v omyl“ potenciální účastníky akce.

V Moskevské oblasti a v Petrohradu úřady demonstrace nepovolily s odvoláním na opatření proti pandemii, dodaly The Moscow Times. Od rozpoutání války proti Ukrajině jsou veřejné protesty v Rusku velmi vzácné.

V Rusku zakázali protesty proti vypínání internetu, v Moskvě organizátory zatkli

28. března 2026  7:48

