Navalnyj v sukni. Protesty v Rusku vede matka hladovkářka Sobolová

„Zůstanu tady a budu držet hladovku. A nikam neodejdu, dokud se se mnou nesetká šéfka ústřední volební komise,“ reagovala před zhruba třemi týdny 31letá Sobolová na rozhodnutí ruských úřadů vyřadit její kandidaturu z voleb do moskevského zastupitelstva.

Mladá právnička se stala symbolem téměř měsíc trvajících protestů, které ochromily ulice Moskvy. Požaduje svobodné volby. Na rozdíl od předního kritika Kremlu Navalného však dosud neskončila za mřížemi.

Za údajně nepovolenou volební agitaci soud nicméně Sobolové uplynulou sobotu vyměřil pokutu více než 100 tisíc korun. K soudnímu líčení ji přitom přivezla policie, která ji vytáhla z taxíku, když se politička snažila dostat na v pořadí už třetí sobotní demonstraci.

Úřady se k Sobolové doposud stavěly obezřetně. Když se rozhodla držet hladovku a odmítala přitom opustit budovu volební komise, místní činitele přímo odzbrojila. Když z potemnělé jednací síně neodešla ani po několika hodinách, musela ji vyvádět ochranka.

Přičemž podle zdroje ruské odnože BBC z moskevské radnice bylo třeba nejvyšší opatrnosti, a tak Sobolovou policejní hlídka vynesla z budovy i s gaučem, na kterém seděla.

Soudy zablokovaly účty Navalného nadace Ruští vyšetřovatelé nechali soudně zablokovat veškeré účty protikorupční nadace FBK (Fond boje s korupcí) opozičního vůdce Alexeje Navalného a další stovky fyzických a právnických osob, které s ním spolupracují. Podle vyšetřovacího výboru je důvodem podezření z praní špinavých peněz. Mluvčí FBK Kira Jarmušová oznámila, že na účtech nadace, jejíž provoz financují dobrovolné příspěvky ruských soukromých dárců, bylo zablokováno 75 milionů rublů. (čtk)

Sobolová byla politicky aktivní už během studií na Moskevské státní univerzitě, kterou dokončila s červeným diplomem. Jako nezávislá pozorovatelka se tehdy poprvé setkala s volebními podvody. Ještě před dokončením vysoké školy se proto přidala do týmu tehdy začínajícího politika Navalného.

Časopis Forbes téhož roku zařadil Sobolovou na seznam „hrdinů roku 2011, jejichž tvář málokdo zná“. Zasloužila si to svou prací pro projekt RosPil, který se zabývá bojem proti zneužívání vládních zakázek. Od té doby je také jednou z předních tváří Navalného týmu. Známý opoziční předák se podle spolupracovníků Sobolové stal i jejím politickým vzorem.

Boj o moskevské zastupitelstvo

O mandát v moskevském zastupitelstvo chtěla Sobolová usilovat už v předešlých volbách v roce 2014. Tehdy se jí ovšem nepodařilo sesbírat od občanů potřebný počet podpisů a svou kandidaturu proto stáhla. Tentokrát ale zákonem stanovené podmínky splnila a volebního boje se vzdát nehodlá.

„Myslím, že hladovka je nástrojem pro vyvíjení tlaku na úřady. Samozřejmě Putin považuje podobné akce za formu vydírání, kterému se nepodvolí. Ale toto je můj způsob, jak hájit moje práva,“ prohlásila. Hladovka už si ale vybírá svou daň, poslední dny bylo vidět, že Sobolová špatně chodí, trápí ji i bolesti.

Za vydírání nazývají rozhodnutí Sobolové i vládě nakloněná média. Vyčítají jí, že svou pětiletou dceru používá jako štít. Podle zákona totiž matku dítěte do 14 let nelze trestat administrativním vězněním. Poukazují na to, že se o dítě kvůli předvolební kampani a hladovce tolik nestará.

„Moskva se změnila. Rusko se změnilo. Požadujeme, aby nás zastupovali na těchto volbách naši představitelé,“ prohlásila Sobolová v úterý během bouřlivé diskuse se šéfkou volební komise Ellou Pamfilovovou.

Úřad pak ve středu s konečnou platností zamítl kandidaturu Sobolové s tím, že jí chybělo 231 podpisů. Opozice ale úřady viní ze záměrné manipulace a znehodnocování podpisů. Poukazuje přitom i na netransparentní postupy při kontrolách.

Podle průzkumu nezávislého střediska Levada nynější protesty podporuje více než třetina Moskvanů. Aktivisté v sobotu chystají další demonstraci, kterou úřady tentokrát povolily. Čekat větší ústupky ale zřejmě nelze.

Demonstrace v Moskvě 3.8.2019, na kterou Sobolová v taxíku nedojela: