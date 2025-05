Autor: iDNES.cz , ČTK

16:31

Ruské úřady propustily řecký ropný tanker, který zadržely v ruských vodách v neděli poté, co opustil estonský přístav. Tanker plul pod liberijskou vlajkou. Loď Green Admire tak znovu pokračovala v plavbě do nizozemského Rotterdamu, kam by měla dorazit odhadem v sobotu, vyplývá z dat platformy MarineTraffic.com.