Storm-1516. Nejsilnější zbrani ruské propagandy uvěřil i J. D. Vance

Už jste slyšeli, že si moldavská prezidentka kupuje sperma slavných mužů? Anebo že ukrajinské vedení utrácí za luxus v době, kdy jejich země krvácí? A co příběh německého politika Roberta Habecka, který prý sexuálně napadl nevinnou studentku? Také nic? Však se nic z toho nestalo. Pokud jste to přece jen viděli, nejspíš jste se setkali s dílem Stormu-1516.
Cíle se mění, témata tolik ne. A trénované oko už práci ruské sítě Storm-1516 dokáže odhalit. Stejně jako trollí farmy založené kdysi oligarchou Jevgenijem Prigožinem, stejně jako Kremlem placení dezinformátoři a státní propaganda obecně se nesnaží čtenáře zcela přesvědčit a přetáhnout na svou stranu. Stačí zasít pochybnost, semínko nejistoty, zda je všechno skutečně tak, jaké se zdá být.
Kromě příběhu o ukrajinském prezidentovi Johnny Midnight svým více než 633 tisícům followerům přesdílel ještě šest desítek podobných zpráv plných lží, padělaných dokumentů a manipulací z dílny umělé inteligence.