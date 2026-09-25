Autor textu a šéfredaktor portálu RuBaltic Alexandr Nosovič svůj článek „odpíchl“ od informace, že „litevský parlament schválil ústavní novelu, která ruší zákaz rozmístění jaderných zbraní na území země“.
Už zde se dopustil manipulace, protože daný návrh ještě neprošel všemi koly hlasování a litevský prezident Gitanas Nausėda spolu s vládními politiky opakuje, že nic takového bezprostředně nemají v plánu. To však Nosovičovi nebrání v rozvíjení myšlenky, že právě Litva se stane dalším „užitečným idiotem“ Západu.
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„Francie a Velká Británie už neskrývají plány na rozmístění jaderných hlavic v pohraničí Ruska. Rozhodnutí litevských politiků souvisí s dalekosáhlými plány západních Evropanů. Cíl jejich manévrů s pobaltskými státy je stejný jako v minulém desetiletí v případě Ukrajinců: vytvořit Rusku na jeho hranicích nepřijatelnou úroveň bezpečnostních hrozeb, která donutí Moskvu jednat,“ míní propagandista.
Ten je podle portálu Agentstvo také členem Rady pro zahraniční a obrannou politiku (CFDP) a jedním ze spoluzakladatelů Diskusního klubu Valdaj, na jehož schůzích pravidelně vystupuje ruský vládce Vladimir Putin. Nosovič podle Agentstva pokyny pro činnost svého webu dostával přímo od lidí z Kremlu.
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Text vyšel na webu agentury RIA Novosti, která jej sice brzy smazala, na jiných webech je však jeho znění stále dostupné. Nosovič tvrdí, že kromě Litvy mají „zájem stát se útočištěm pro západní jaderné bomby“ také Estonsko a Finsko a že naopak Polsko to „nečekaně odmítlo“. Opět ovšem překrucuje fakta, protože třeba v polském případě se odkazuje na jediný výrok tamního náměstka ministra obrany, nikoliv na oficiální vládní postoj.
„Poláci, ať už k nim máme jakýkoliv vztah, mají hlavu na ramenou. Uvědomují si, že by se po Ukrajině mohli stát dalším výcvikovým cílem, kde by ruští ‚raketáři‘ nacvičovali bojové lety, a nechtějí se jím stát. Protiruská rétorika Varšavy stále více slouží jako kouřová clona pro stále zdrženlivější reálnou politiku. V očích někoho jako Kaja Kallasová je to pobuřující zdrženlivost,“ píše Rus s tím, že je potřeba „země-sebevrah“.
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Tedy prý země, která nemá „vůbec žádný rozum“. „Země, jejíž vedení se jak jen může naparuje, aby si ho všimli, ocenili jeho zoufalou statečnost a komsomolský elán, a nad důsledky nepřemýšlí prostě proto, že to neumí,“ líčí s tím, že v minulosti byl příkladem takového sebevraha někdejší gruzínský prezident Michail Saakašvili, „v důsledku jehož boje se severním obrovským sousedem Gruzie ztratila pětinu svého území a uvěznila právě tohoto Saakašviliho“. Rusko Gruzii napadlo v roce 2008.
Po této zemi se prý v hledáčku Evropské unie a USA objevila Ukrajina, která „posledních několik let poctivě tahá za ostatní kaštany z ohně“. Ani ta však podle ruského propagandisty nestačila k porážce mocného a silného Ruska, a tak je prý zapotřebí ochotných Litevců.
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„Bránit se nebude Litva, protože to nebude ona, kdo bude disponovat zbraněmi rozmístěnými na jejím území. A mezinárodní situaci pro Litvu budou vytvářet jiní. Rozhodnou, že nastal čas učinit Rusku nabídku, kterou nebude moci odmítnout – a Litva nebude mít žádný manévrovací prostor,“ maluje temnou budoucnost s tím, že ruská odpověď bude rychlá.
„Vojenský konflikt v Pobaltí prostě už kvůli geografii nemůže být stejný jako na Ukrajině. Jde o to, jaké prostředky lze použít. A jelikož naši protivníci jako první přesouvají diskusi do roviny jaderné hrozby, může si Rusko dovolit dokonce upustit od vyslání pozemních jednotek. Pouze rakety s odpovídající náloží. Rozhodnutí není jen rychlé, ale bleskové. Nemyslete si, že jde jen o sekundy,“ dodává Nosovič.
Článek na RIA Novosti vyšel krátce poté, co dánské a české tajné služby varovaly před možným ruským útokem na některou ze zemí NATO. Také polský premiér Donald Tusk oznámil, že zpravodajské informace naznačují, že Rusko v nadcházejících měsících připravuje hybridní údery s drony a raketami proti zemím Aliance, které podporující Ukrajinu.