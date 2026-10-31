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Zákaz exportu ruské nafty potrvá do konce ledna, rafinerie čelily vlně útoků

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  14:20
V Rusku pokračuje palivová krize. (4. července 2026)

V Rusku pokračuje palivová krize. (4. července 2026) | foto: Profimedia.cz

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Rusko opět prodloužilo zákaz vývozu nafty, který se vztahuje na výrobce tohoto paliva. Ruská vláda v sobotu oznámila, že zákaz zůstane v platnosti až do konce ledna příštího roku. Dodala, že cílem opatření je zajistit stabilitu na domácím trhu s pohonnými hmotami.

Ruské rafinerie se letos staly častým terčem ukrajinských dronových útoků. Ruská vláda zakázala výrobcům vývoz nafty již v létě. Důvodem byl nedostatek pohonných hmot, který vedl k růstu jejich cen. Koncem září pak vláda tento zákaz prodloužila do konce října.

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Další prodloužení zákazu přichází poté, co se americký prezident Donald Trump ve snaze snížit ceny nafty dohodl na dodávkách tohoto paliva z Ruska. Místopředseda ruské vlády Alexandr Novak tento měsíc uvedl, že dohoda s Trumpem umožní Rusku obnovit do konce roku vývoz motorové nafty na úroveň mezi třemi miliony a 3,5 milionu tun měsíčně, což odpovídá obvyklým objemům exportu tohoto paliva.

Vysoké ceny pohonných hmot se staly ve Spojených státech klíčovým tématem před listopadovými volbami, ve kterých se budou prezident Trump a jeho Republikánská strana snažit udržet většinu v Kongresu. Volby se budou konat již příští úterý.

Děje se tak na pozadí rozsáhlých útoků na ruské rafinerie. Kyjev údery na rafinerie cílí na logistiku ruské armády, omezení příjmů Moskvy z ropy i vyvolání nespokojenosti ruské veřejnosti.

30. října 2026

Válka na Ukrajině

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