Západní telefony, nová Lada i ovesná kaše. Rusko láká k volbám, jak jen může

V sibiřském Omsku dostanou prvovoliči ve věku osmnácti až čtyřiadvaceti let volnou vstupenku na jízdu na ruském kole. Úředníci jsou připraveni rozdat ve volebních místnostech po celém městě přibližně padesát tisíc lístků.

Obyvatelé Altajského kraje mohou vyhrát nové sankcionované zboží, mimo jiné iPhone 15 a přístroje na úpravu vlasů od společnosti Dyson. Pro účast v soutěži je nutné se vyfotografovat ve volební místnosti a snímek nahrát na speciální stránku na sociální síti VKontakte. O vítězi rozhodne losování.

Starosta Streževoje, města s 39 tisíci obyvatel v Tomské oblasti, voličům slíbil o něco méně lákavou odměnu – slané plněné šátečky a sladkou ovesnou kaši zdarma. „Vše bude k dispozici ve volebních místnostech po celé tři dny,“ napsal na Telegramu a připojil zábavní program pro voliče.

Také ve Sverdlovské oblasti jsou k mání chytré telefony – dva tisíce kusů od čínské společnosti. Kromě toho mohou voliči soutěžit o pětačtyřicet bytů, sto automobilů a dvacet motorek od obnovené sovětské značky Moskvič.

Aby lidé mohli jednu z cen vyhrát, musí se po odevzdání hlasovacího lístku zúčastnit kvízu, v němž budou odpovídat na řadu otázek o historii regionu. Na správnosti odpovědí ale podle pořadatelů nezáleží. „Můžete špatně odpovědět na všechny kvízové otázky, a přesto vyhrát cenu. Vše je náhodné,“ vzkázali.

Tatarští voliči budou moci za odměnu na bezplatný hudební festival, který se uskuteční v neděli v hlavním městě regionu Kazani. Lidé obdrží ve volební místnosti náramek, který bude sloužit jako vstupenka a také coby jednodenní bezplatná jízdenka do městské hromadné dopravy.

Voliči se kromě toho mohou zúčastnit tomboly a vyhrát jeden ze tří automobilů Lada Vesta, každý v ceně 1,7 milionu rublů (428 tisíc korun). Pro účast v tombole se rodiny musí vyfotit před volební místností a zveřejnit snímek na své stránce na VKontakte s hashtagem #CeláRodinaKVolbám.

Volby, které podle všeobecného očekávání zajistí Vladimiru Putinovi dalších šest let v Kremlu, odstartovaly v 08:00 místního času. Nejdříve se tak vzhledem k časovému posunu stalo už ve čtvrtek večer SEČ na Kamčatce. Jedenasedmdesátiletý Putin je u moci 24 let a další zvolení prodlouží jeho vládu nejméně do roku 2030.

„Koukejte dovést další lidi k urnám“

Moskva se podle portálu The Moscow Times snaží k volbám dostat zejména mladé lidi. Studenti, absolventi a mladí pracovníci čelí nátlaku a donucování ze strany úřadů, škol i zaměstnavatelů. Vedení některých univerzit údajně vyhrožuje studentům, kteří odmítnou volit, přerušením studia.

Studenti stavební vysoké školy v Permském kraji dostali příkaz hlasovat na první nebo druhý den třídenního hlasování. Vedení školy přislíbilo, že bude volební účast vynucovat pomocí bezpečnostních kamer.

„Prezidentská administrativa požaduje, aby regionální představitelé zvýšili své úsilí a přilákali k volbám více loajálních lidí. Konkrétně upozorňují na studenty a mladé odborníky. Vyhovujeme jim,“ řekl webu nejmenovaný úředník moskevské radnice, který se podílel na přípravě voleb.

„Kreml chce dosáhnout působivých čísel, která by mohl použít jako jasný signál Západu o nezničitelnosti našeho vůdce a naprosté domácí podpoře,“ dodal úředník, podle něhož Západ pochopil, že naši mladí lidé jsou pro Putina, ne pro „uprchlé opozičníky a už vůbec ne pro Alexeje Navalného“.

Podle portálu Meduza je zájem voličů na historickém minimu. Aby zajistily prezidentem požadovanou volební účast ve výši 70 až 80 procent, tlačily úřady v posledních týdnech také na na voliče závislé na vládě – státní úředníky, zaměstnance státních podniků a pracovníky soukromých firem loajálních vládě, aby šli k volbám a přivedli s sebou příbuzné a známé.

Ruská pošta a státní jaderná společnost Rosatom dostaly pokyn, aby „zajistily hlasování“ svých zaměstnanců, a to zejména těch mladých.

Nejvyšší kvótu pro získávání dalších voličů mají členové a příznivci vládnoucí strany Jednotné Rusko – každý z nich má podle webu za úkol přivést k volbám deset dalších lidí. Očekávání pro zaměstnance veřejného sektoru a státních podniků jsou mírnější: od prvních se očekává, že přivedou tři další voliče, a druzí mají za úkol přinést dva. Za nesplnění těchto žádostí nehrozí postih, lze si tak ale výrazně šplhnout u nadřízených.