Putinovu tajnou rezidenci chrání systém Pancir, tvrdí Navalného tým

Ruský opoziční politik Alexej Navalnyj, který je pokládán za nejvýraznějšího Putinova oponenta na ruské scéně, je sice uvězněn, ale jeho spolupracovníci dál pokračují v odhalování korupce v řadách ruské vládnoucí elity.

„Kilometr od zařízení protivzdušné obrany se nalézá komplex budov, který formálně nemá nic společného s ruským prezidentem. Jde pozemek o dvaceti hektarech, dva velké domy, obytný blok pro doprovod, plocha pro vzlet a přistání vrtulníku a dokonce i vlastní lyžařský vlek,“ tvrdí příspěvek.

„Podle dokumentů to patří Gazpromu. Ale ve skutečnosti je to tajná zimní rezidence Vladimira Putina. Je to místo, kam jezdí lyžovat,“ dodal portál. Oficiálně se rezidence nazývá Ačipse a byla postavena v rámci příprav na zimní olympiádu, která se v Soči konala v roce 2014.

Pancir-S1, v kódu NATO zvaný SA-22 Greyhound, je samohybný protiletadlový systém krátkého a středního dosahu, který je určen k obraně civilních a vojenských objektů proti současným a perspektivním prostředkům vzdušného napadení.

Stejné systémy pozorovatelé před časem zaznamenali i v Moskvě na přístupech ke Kremlu a také u dvou oficiálních Putinových rezidencí, v Novo-Ogarjovu u Moskvy a u města Valdaj na západě Ruska.

V květnu 2018 svět obletěly záběry zachycující, jak izraelská raketa zničila jeden systém Pancir-S1 dodaný do Sýrie. V ruských médiích se pak objevila kritika, že na syrském bojišti se tento zbraňový systém ukázal povážlivě málo účinný proti bezpilotním letounům.