OBRAZEM: Putin zapózoval na Sibiři jako vášnivý houbař i horal

15:51 , aktualizováno 15:51

Ruský prezident Vladimir Putin vyrazil v předvečer svých narozenin na výlet do hor na jihu Sibiře. Kochal se podzimní přírodou, sbíral houby a zdolal asi dva kilometry vysokou horu. Společnost mu dělal ministr obrany Sergej Šojgu. Ukazují to fotografie, které zveřejnil Kreml. Putinovi bylo v pondělí 67 let.