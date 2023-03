Putin navštívil okupovaný Mariupol. Na „pracovní cestu“ přiletěl vrtulníkem

Ruský prezident Vladimir Putin navštívil okupovaný ukrajinský Mariupol. Do strategického přístavu, který Rusko ovládlo loni v květnu, přiletěl vrtulníkem nedlouho poté, co v sobotu navštívil anektovaný poloostrov Krym. Podle agentury TASS zavítal také do Rostova na Donu na jihozápadě Ruska.