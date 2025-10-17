Maďarský premiér Viktor Orbán se znovu staví do role prostředníka mezi Západem a Ruskem. Budapešť má hostit jednání mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a ruským vůdcem Vladimirem Putinem, kteří mají hledat cestu k ukončení války na Ukrajině. Schůzka se má konat zhruba za dva týdny, přesné datum zatím není známo.
Pozornost je teď však soustředěna na zcela praktickou otázku – jak se Putin do Maďarska vůbec dopraví. Po vydání zatykače Mezinárodního trestního soudu v roce 2023 totiž ruský prezident nesmí vstoupit na území žádného z jeho signatářů, aniž by mu hrozilo zatčení. Až do roku 2026 je mezi nimi i Maďarsko, které sice ohlásilo odchod z jurisdikce ICC, ten však zatím nenabyl účinnosti.
Přesto Budapešť dala jasně najevo, že Putina nezadrží. „Zajistíme mu bezpečný příjezd, důstojné podmínky pro jednání i bezpečný návrat domů,“ uvedl ministr zahraničí Péter Szijjártó. Dodal, že Maďarsko nepotřebuje „žádné konzultace“ s partnery z NATO ani Evropské unie, protože je „suverénní zemí“.
Cesta do střední Evropy ale nebude jednoduchá. Od února 2022 platí zákaz vstupu ruských letadel do vzdušného prostoru EU, včetně vládních strojů. Každá možná trasa do Budapešti proto vede přes území států, kde na Putina platí mezinárodní zatykač.
Podle informací z diplomatických kruhů se nyní zvažují různé varianty. První by vedla přes Bělorusko a Polsko. To však vzhledem k napjatým vztahům s Varšavou působí krajně nepravděpodobně. Další možnost počítá s letem přes Turecko, Bulharsko a Srbsko, tedy přes země, které mají k Moskvě obecně vstřícnější postoj. I ta by však vyžadovala složitá povolení a koordinaci s aliančními partnery.
Podle Alexandra Kazakova, člena ruské Rady pro zahraniční a obrannou politiku, je ale nejpravděpodobnější jižní trasa, která by vedla obloukem přes Černou Horu a Srbsko. Ta je podle něj nejméně riziková, Putin má ale údajně stejně jistotu, že jeho bezpečnost osobně garantuje Trump. „Osobně bych volil jinou trasu. Konkrétně kolem Ukrajiny – po ‚severní‘ trase – přes Polsko, Českou republiku a Slovensko,“ uvedl.
Kreml přiznal, že přesná trasa zatím určena není, nicméně přípravy na summit už probíhají. Ministr zahraničí Sergej Lavrov bude jednat o detailech nadcházející schůzky s americkým šéfem diplomacie Markem Rubiem
Na sociálních sítích si už z komplikované situace utahují. Někteří komentátoři žertují, že Putin možná dorazí do Budapešti „podzemní cestou“, například plynovodem Družba, který stále spojuje Rusko s Maďarskem.
Symbolika plánovaného summitu je přitom výrazná. Budapešť byla v roce 1994 dějištěm podpisu memoranda, jímž Rusko spolu se Spojenými státy a Británií garantovalo územní celistvost Ukrajiny výměnou za její jaderné odzbrojení. V blízké době se právě do téže metropole chystá muž, který tyto závazky pošlapal.
A pokud se Putin skutečně objeví v Budapešti, stane se z Orbánova Maďarska první země Evropské unie, která otevřeně ignoruje rozhodnutí Mezinárodního trestního soudu.
