Tak pravil Putin. Vylepšeme příjmy obyvatel a i hospodářský růst země

List současně připomněl prognózy, podle kterých Rusy zanedlouho opět čekají těžké časy. Někteří prognostici čekají, že recese v Rusku začne ještě letos.

Agentura Reuters připomněla, že otázka reálných příjmů je jednou z nejcitlivějších v Rusku, kde se hospodářský růst zpomalil ze sedmi procent ročně, dosahovaných v letech 2000 až 2008.

V důsledku západních sankcí a poklesu cen ropy postihlo Rusy také prudké oslabení rublu.

Abstraktní čísla

Putin připomněl, že za první letošní pololetí se hrubý domácí produkt Ruska zvětšil o 0,7 procenta a průmyslová výroba vzrostla o 2,6 procenta.

„To je bezpochyby pozitivní, ale celkově nás dynamika nemůže uspokojit. Je nezbytné podniknout takové kroky, aby hospodářský růst byl stabilnější a dynamičtější,“ prohlásil Putin. „Míra inflace momentálně činí 4,5 procenta ročně. Ale i na tomto pozadí reálné příjmy lidí rostou pomalu. Takový stav musí budit znepokojení,“ zdůraznil prezident.



Reálné příjmy domácností, po zdanění a očištěné od vlivu inflace, loni vzrostly o 0,1 procenta poté, co po několik let po sobě klesaly, uvedl Reuters a připomněl, že Putin, který je u moci už dvacet let, opakovaně nařizuje zvýšit hospodářský růst, aby se Rusko dostalo mezi pětici nejvyspělejších světových ekonomik.

Centrální banka očekává, že ruská ekonomika v celém letošním roce vzroste o jedno až půldruhého procenta, což je méně než světový průměr, vypočtený Světovou bankou na 2,6 procenta.

Kommersant upozornil, že podle moskevských analytiků Rusko čeká během roku až půldruhého roku nová ekonomická krize, provázená poklesem HDP, růstem inflace a rozpočtovými škrty.