Putin se při dosednutí do hlubokého pozlaceného křesla nečekaně zaklonil. Pohyb ho zjevně zaskočil a na okamžik ztratil rovnováhu. Záběry vyvolaly pobavené reakce na sociálních sítích.
„Bývalý gangster z Leningradu, který nebyl zvyklý sedět na luxusním křesle,“ napsal jeden z diskutérů na síti X. „Podpatky na platformě – pro malé muže a pro diktátory,“ přidal se další. „Putin má tak krátké nohy, že se nemůže opřít o opěradlo židle,“ přisadil si další komentující.
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Putinovi je 74 let a měří přibližně 168 až 170 centimetrů, jeho přesnou výšku Kreml nikdy oficiálně nepotvrdil. Zvýšenými podrážkami u společenských bot upoutal pozornost už v minulosti, například v lednu 2023 při fotografování se studenty Moskevské státní univerzity.
Šéf Kremlu se sultánem Hassanalem Bolkiahem jednal o posílení vzájemných vztahů. Obě země letos slaví 35 let diplomatických styků a nově chtějí spolupracovat na strategické úrovni.
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Moskva nabízí Bruneji pomoc v energetice, těžbě ropy a plynu, petrochemii i dodávkách halal potravin. Putin si pochvaloval také rostoucí obchod a bezvízový styk, který podle něj podpoří turistiku i kontakty mezi obyvateli obou zemí.