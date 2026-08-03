„Protože vše na světě vychází ze střetu dobra a zla, o výsledku války rozhoduje Bůh a zvítězí ten, kdo stojí na straně světla. Naším posláním je být bojovníky Páně, vzdorovat zlu a hájit vysoké morální ideály,“ stojí v anotaci knihy s názvem Válka. Za hranicemi viditelných příčin a důsledků.
Kirill se na jejích stránkách zabývá tématem oběti, hrdinství, vlastenectví nebo vítězství. Píše také o vykupitelském významu a důsledcích války. Knihu lze koupit za 750 rublů (200 korun).
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Historický zlom a boží zásah. Lavrov velebí Jelcina za „předání moci“ Putinovi
Podle portálu Novaja Gazeta kniha předkládá ucelenou náboženskou doktrínu, která staví válku do centra světových dějin.
Kirill píše, že ruský národ nese velkou odpovědnost nevyhnout se své historické povinnosti být vítězem. Ruskou invazi na Ukrajinu už dříve opakovaně hájil jako pokračování druhé světové války a tvrdil, že Rusko tehdy sice porazilo nacismus, ale nepodařilo se mu zlo zcela vymýtit.
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Rusko přepisuje náboženskou mapu Ukrajiny. Duchovní mluví o genocidě víry
Patriarcha tvrdí, že skutečný konflikt se neodehrává na bojišti, ale v „metafyzické rovině“, kde jde o vykoupení hříchů lidstva, nikoli o dobývání území. Zároveň odmítá možnost příměří, kompromisu nebo „zmrazení konfliktu“, protože střet dobra a zla podle něj probíhá nepřetržitě.
Praktickým cílem publikace je přesvědčit věřící schopné vojenské služby, aby odešli bojovat za Rusko, míní Novaja Gazeta a připomíná Kirillovo kázání z roku 2022, ve kterém prohlásil, že smrt ve „speciální vojenské operaci“ na Ukrajině člověku zajistí odpuštění všech hříchů.
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Naočkujeme mladé, slibuje si Kreml od nového muzea genocidy sovětského lidu
Každá z dvaadvaceti kapitol knihy začíná zvýrazněným citátem ruského prezidenta Vladimira Putina. Šéf Kremlu se dlouhodobě opírá o podporu Ruské pravoslavné církve a Kirill patří k jeho nejbližším spojencům Kremlu.
Patriarcha válce na Ukrajina opakovaně poskytuje náboženské i ideologické zdůvodnění. Ve svých kázáních vykresluje konflikt jako duchovní boj za obranu takzvaného „ruského světa“ a tradičních hodnot.