Chcete pohřeb? Modlitbu? Dejte víc! Ruská pravoslavná církev kasíruje věřící

Když si Anastasia z města Kopejsk v Čeljabinské oblasti nedávno objednávala zádušní modlitby za zemřelé příbuzné, cena ji zaskočila. Ještě před dvěma lety platila 100 rublů (26 korun) za jedno jméno na rok. Dnes stojí stejná modlitba 5 000 rublů (1300 korun) za jméno.
„Podívala jsem se na ceník a úplně jsem ztuhla. Dřív jsem dala tisíc rublů a napsala deset jmen,“ popsala Rádiu Svobodná Evropa (RFE).
|
Po boku patriarchy Kirilla stojí už 50 let tajemná žena. Navzdory pravidlům
Její zkušenost není výjimkou. Od začátku války na Ukrajině vzrostly ceny církevních služeb v Rusku téměř o 40 procent, uvádí portál The Moscow Times (MT). Podle státní statistické agentury Rosstat překročila kumulativní inflace od roku 2022 30 procent.
Ačkoli církev platby oficiálně označuje jako dary, v praxi jde často o pevně stanovené částky – zveřejněné a pravidelně upravované.
|
Boj o moc u pravoslavných. Církev má v Česku „ruskou“ a „ukrajinskou“ větev
Označovat tyto platby jako „dary“ je podle arcikněze Andreje Kordočkina zavádějící. V praxi fungují spíše jako ceny. Výše částek obvykle stanovuje farář daného kostela a liší se podle regionu. „Není nijak překvapivé, že v centru Moskvy jsou částky vyšší než na venkově,“ konstatoval.
Farníci v Moskvě potvrzují, že zdražily zádušní obřady, stejně jako svíčky a ikony. Největší nárůst se týká křtů, svateb a pohřbů. Poptávka po pohřebních službách přitom s válkou vzrostla – podle stanice BBC od začátku bojů na Ukrajině padlo 243 až 352 tisíc ruských vojáků.
Většina vybraných peněz zůstává na místní úrovni, řekl RFE sociolog Nikolaj Mitrochin. Ruská pravoslavná církev podle něj funguje jako síť právně samostatných farností a diecézí. Pouze malá část příjmů putuje výš a ještě menší podíl se dostane k Moskevskému patriarchátu.
|
Rusko ztrácí vojáky nejrychleji od začátku války, zlomem byl nástup Trumpa
Rostoucí ceny mají podle Kordočkina i praktické důvody – od vyšších nákladů na energie a mzdy po zvýšené odvody diecézím. Varuje ale před tenkou hranicí. „Je zásadní, aby lidé, kteří přicházejí do kostela, neměli pocit, že vstupují do obchodu,“ konstatoval.
Ačkoli některé diecéze předem varovali farníky před plánovaným zvýšením cen, na sociálních sítích se podle MT pravidelně objevují stížnosti na rostoucí ceny církevních služeb.
Kněz v Irkutsku v září navrhl nahradit individuální poplatky za služby povinným desátkem. Vysocí církevní představitelé to rychle zamítli a zdůraznili, že není oprávněn mluvit jménem ruské pravoslavné církve.