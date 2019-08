VIDEO: Pravoslavný křest se změnil v horor, kněz dítě málem utopil

Ruský pravoslavný kněz se musí na rok zříct činností duchovního poté, co při křtu ve městě Gatčina na severozápadě země o víkendu málem utopil ročního chlapce. Kněz se do provedení rituálu pustil s takovou vervou, že se matka začala bát o život svého dítěte a křičela. Církev se za chování kněze omluvila, on sám pochybení odmítá.