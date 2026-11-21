Nejedná se o divočáky, ale o prasata obvykle chovaná v chlívcích a výbězích. Situaci komplikuje skutečnost, že není vůbec jasné, odkud se vzala a kdo by měl být hospodářem volně se potulujícího stáda.
„Už téměř rok se vesnicí Zernovoj volně potuluje dvacítka prasat, ze kterých se stal skutečný zločinecký gang: vnikají na soukromé pozemky, drancují zásoby krmiva a udržují celou ves ve strachu. Prasata útočí na psy a rodiče se bojí pustit děti ven, někteří se dokonce bojí doprovázet své starší příbuzné,“ vylíčil populární list Komsomolskaja pravda na svém webu.
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Stížnosti vesničanů, adresované okresním a krajským úřadům, k ničemu nevedly, a tak si lidé začali stěžovat na sociálních sítích. „Prasata vpadnou, kam se jim zachce. Prolomí ploty, sežerou vejce a zrní,“ postěžovala si jedna z vesničanek.
Místní tvrdí, že prasata jsou čím dál vykrmenější a agresivnější a útočí na psy i na lidi. V nedalekém lesíku se našla mrtvá zvířata, a vesničané mají podezření, že i za tím stojí „prasečí gang“.
Rovněž se obávají, že stádo může přenášet nakažlivé nemoci. Jeden z vesničanů tvrdí, že už přišel o 20 kachen, a vyhrožuje, že „tu mafii postřílí“, napsal zpravodajský kanál Mash.