Absolutně nehorázné. Plány Ruska na porcování Evropy rozzuřily nejen Finy

„O takových věcech nelze vůbec vyjednávat. Rusko to ví. Už jen to navrhnout je absolutně nehorázné,“ reagoval na ruské požadavky finský ministr obrany Antti Häkkänen.
Finsko, které s Ruskem sdílí hranici dlouhou přes třináct set kilometrů, do Aliance vstoupilo teprve na jaře 2023 po ruské invazi na Ukrajinu.
A v bezmála osmdesátileté historii Severoatlantické aliance navíc nikdy nedošlo k tomu, že by členský stát blok opustil.
Najednou se očekává, že něco nabídneme my, přestože válku rozpoutalo Rusko. Jestliže chceme dosáhnout míru na Ukrajině i v Evropě, potřebujeme, aby ústupky přišly z ruské strany.