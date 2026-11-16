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Absolutně nehorázné. Plány Ruska na porcování Evropy rozzuřily nejen Finy

Tomáš Ratner
  14:40
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Náčelník hlavního ředitelství Generálního štábu ruských ozbrojených sil Igor Kostjukov a Vladimir Medinskij, poradce ruského prezidenta Vladimira Putina. (10. listopadu 2026) | foto: Reuters

Rusko chce podle uniklého dokumentu po válce na Ukrajině vrátit Evropu k uspořádání, které připomíná studenou válku. Na údajné podmínky z vyjednávání v Abú Zabí odpověděly i konkrétní státy. Finsko odmítlo odejít z NATO a Moldavsko se federalizovat nehodlá. Moskva podle zdrojů požaduje stažení NATO k hranicím z roku 1997 a zákaz dalšího rozšiřování Aliance.

„O takových věcech nelze vůbec vyjednávat. Rusko to ví. Už jen to navrhnout je absolutně nehorázné,“ reagoval na ruské požadavky finský ministr obrany Antti Häkkänen.

Finsko, které s Ruskem sdílí hranici dlouhou přes třináct set kilometrů, do Aliance vstoupilo teprve na jaře 2023 po ruské invazi na Ukrajinu.

A v bezmála osmdesátileté historii Severoatlantické aliance navíc nikdy nedošlo k tomu, že by členský stát blok opustil.

Najednou se očekává, že něco nabídneme my, přestože válku rozpoutalo Rusko. Jestliže chceme dosáhnout míru na Ukrajině i v Evropě, potřebujeme, aby ústupky přišly z ruské strany.

Kaja Kallasovášéfka unijní diplomacie

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