Společnost Open Sky bude cestující vozit horkovzdušným balonem AT104 od ruského výrobce Rusbal. Koš pojme až pět lidí a provozovatel už připravuje zařazení druhého certifikovaného balonu.
Podle portálu The Moscow Times dosud v zemi žádný provozovatel neměl oprávnění ke komerční přepravě cestujících balony.
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Tichá hrozba nad Ruskem. Ničiví ukrajinští sršni pronikají do jeho hloubi na balonech
Nové povolení přichází ve chvíli, kdy ruské civilní letectví dál čelí následkům západních sankcí uvalených po vpádu na Ukrajinu v únoru 2022.
Počet technických incidentů, které narušily provoz letadel, se loni meziročně zvýšil na čtyřnásobek a dosáhl 800 případů.
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Měl být Putinovou pýchou, je však horší než předchůdce. Ruské letectvo má potíže
Letecké společnosti se potýkají především s nedostatkem náhradních dílů a komplikovanou údržbou. Deník Kommersant už dříve napsal, že snaha zajistit opravy motorů západních letadel v Íránu ztroskotala.
Mimo provoz tak zůstává více než třetina z 93 velkých dopravních letadel značek Boeing a Airbus, která v Rusku stále létají.
Gorno-Altajsk, hlavní město Altaje
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