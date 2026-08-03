Koncem července se naplno projevily následky znečištění řeky Tura, hlavního zdroje pitné vody pro téměř 900 tisíc obyvatel Ťumeně. Po vydatných deštích její hladinu pokryly uhynulé ryby a místní média zveřejnila záběry kanalizačních vpustí zaplněných jejich hnijícími ostatky. Obyvatelé navíc v řece nacházeli i další mrtvá zvířata.
Velkou část Ťumeně zásobuje vodovod, který čerpá přímo z Tury. Právě tudy se znečištění dostalo do vodovodní sítě. Lidé líčí, že jim z kohoutků teče žlutá voda a jejich byty zapáchají po výkalech. Mnozí po kontaktu s vodou hlásili kožní vyrážky, svědění nebo zažívací potíže.
Situaci navíc zhoršil nedostatek balené vody i pohonných hmot, jež chybí v důsledku ukrajinské dronové kampaně proti ruským rafineriím. Obyvatelé tráví hodiny hledáním zásob a organizují se na internetu.
„Nedostatek vody se ještě zhoršuje nedostatkem paliva. Je to až absurdní. Vstoupíte do online skupiny – hledají benzin, aby pak mohli v noci jet hledat vodu,“ popsali obyvatelé podle portálu Novaja Gazeta.
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Krize dopadá také na školky, nemocnice a porodnice, které potýkají s vážnými problémy při zajišťování běžného provozu.
Přestože regionální úřady vyhlásily v minulém týdnu stav nouze, zdůvodnily jej pouze hrozbou povodní, nikoli znečištěním vody. Guvernér Alexandr Moor označil situaci za „jedinečný přírodní jev“ a vysvětloval ji splavením organických látek do řeky. Tvrdí také, že voda z vodovodu splňuje hygienické normy, i když vykazuje „určité odchylky“.
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Místní vybírají peníze na nezávislé rozbory
Stejný postoj zastává i místní vodárenská společnost. „Vynakládáme veškeré úsilí, abychom udrželi odpovídající kvalitu vody. Mírný zápach je přijatelný. Udělali jsme vše, co šlo. Jakmile se hladina kyslíku v řece byť jen nepatrně zvýší, bude to snazší a zápach ustoupí,“ sdělila.
Řada obyvatel však oficiálnímu vysvětlení nevěří. Někteří začali vybírat peníze na nezávislé laboratorní rozbory vody. „Úřady tvrdí, že voda je v pořádku a bezpečná k pití, ale pít se nedá – chce se vám z toho zvracet, protože smrdí jako hovno,“ konstatovala místní obyvatelka.
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Obyvatelé i někteří odborníci spojují znečištění s únikem odpadu z drůbežárny v sousední Sverdlovské oblasti. Úřady naopak tvrdí, že ryby uhynuly kvůli nedostatku kyslíku po povodních. Inženýr Igor Kuzněcov jejich vysvětlení odmítá a za pravděpodobnější považuje únik dosud neurčené chemické látky, kterou se ryby otrávily.
Poslední tečkou byla pro místní oslava Dne města, již úřady uspořádaly 25. července. Zatímco obyvatelé sháněli pitnou vodu a řešili následky záplav, vedení Ťumeně slavilo 440. výročí založení města a rozdávalo obří dort. Řada obyvatel to považovala za symbol toho, že úřady neberou jejich situaci vážně.
Ťumeň
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