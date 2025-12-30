Rusko příští rok odvede přes čtvrt milionu lidí, Putin podepsal dekret

Ruský prezident Vladimir Putin podepsal dekret o povolávání branců k povinné vojenské službě, které bude nově možné během celého roku. Ruské úřady mají podle výnosu za úkol v roce 2026 odvést 261 000 mužů podléhajících branné povinnosti.
Ruský prezident Vladimir Putin si prohlíží techniku a výzbroj při příjezdu na...

Ruský prezident Vladimir Putin si prohlíží techniku a výzbroj při příjezdu na společné rusko-běloruské vojenské cvičení s krycím názvem Zapad-2025. (16. září 2025) | foto: AP

Ruští branci ve Volgogradu (23. listopadu 2023)
Vladimir Putin a Valerij Gerasimov (17. prosince 2025)
Ruští vojáci se účastní bojového výcviku v Moskevské oblasti. (9. října 2024)
Ruský prezident Vladimir Putin si prohlíží techniku a výzbroj při příjezdu na...
Na konci září Putin podle portálu Meduza podepsal výnos, podle kterého mělo být během letošního podzimního odvodu povoláno do armády k povinné vojenské službě 135 000 mužů, tedy o dva tisíce více než loni touto dobou. Na jaře Rusko povolalo 160 000 mužů.

V současné době ruské úřady odvádějí Rusy do základní služby v armádě dvakrát do roka: na podzim a na jaře.

Lavrov: Západ musí pochopit, že Rusko má na Ukrajině strategickou iniciativu

Letos schválený zákon počítá s tím, že branci budou dostávat předvolání po celý rok a stejně tak odvodové komise budou moci provádět jejich lékařské prohlídky od začátku ledna do konce prosince.

Na místa výkonu vojenské služby ale budou Rusové vysílání stejně jako dosud – dvakrát ročně, napsala už dříve Meduza. Autoři iniciativy podle portálu uvedli, že cílem změny je odlehčit vojenským odvodovým úřadům a rovnoměrně rozdělit jejich pracovní zátěž.

Vojenská služba je v Rusku už dlouho citlivou záležitostí. V současné době jsou povinni odsloužit v armádě jeden rok ruští muži ve věku od 18 do 30 let.

Putin povolává do armády 135 tisíc mužů, více než loni na podzim

Agentura AP přitom už dříve upozornila, že mnozí Rusové se odvodu vyhýbají například pomocí odkladů pro studenty nebo lidi s chronickými nemocemi. Mnozí také raději odcházejí do zahraničí.

Ve snaze omezit vyhýbání se odvodům úřady od letošního roku spustily v některých regionech elektronický registr branců, který umožňuje doručovat předvolání online, podotkla agentura AP.

Rusko už čtvrtým rokem vede válku proti sousední Ukrajině, která si podle dostupných informací vyžádala životy desítek tisíc vojáků na obou stranách, množství dalších jich utrpělo zranění nebo skončilo v nepřátelském zajetí.

Bez podpory USA nemůže Ukrajina zvítězit. Putinovi nevěřím, řekl Zelenskyj

Kreml od invaze na Ukrajinu v roce 2022 nařídil rozšířit řady armády třikrát, připomněla před časem agentura DPA.

Putin od rozpoutání války proti Ukrajině ujišťoval, že do bojů nasadí pouze profesionální vojáky a že povolanci k povinné vojenské službě se do války nedostanou. Ale v médiích se od začátku invaze objevovaly zprávy o zapojení branců do bojů.

Vánoce jsem poznal až v Československu, vzpomíná kubánský návrhář Osmany Laffita

