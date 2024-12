Rusko křísí systém potravinových lístků. Mnozí chudí nemají na jídlo

„Lidé v nouzi budou za všech okolností vědět, že mají zajištěno odpovídající minimum potravin a zboží, které jsou nezbytné pro život,“ vysvětlil šéf ruského výboru. „Taková praxe by byla užitečná jako podpora sociálně slabých vrstev obyvatelstva,“ dodal. Stát by podle něj mohl vyplácet dotace regionům a dodavatelům potravin a kompenzovat tak „alespoň část nákladů“ na tuto pomoc. Neupřesnil však, jaký by mohl být měsíční limit potravinových karet.

Kaliningradský gubernátor oznámil, že potravinové karty začnou v této oblasti fungovat od příštího roku. „Při současných cenách jsou skupiny, které si dnes v podstatě nemohou dovolit nakupovat (potraviny),“ řekl. Slíbil, že přijme opatření, která růst cen zastaví. Nejprve karty rozdají důchodcům s příjmy pod hranicí životního minima.

Na seznam příjemců se pravděpodobně dostanou také početné rodiny a další „nechráněné kategorie občanů“, píše portál The Moscow Times a podotýká, že se potravinové kupony už dříve pokusila zavést řada ruských regionů. V samotné kaliningradské exklávě dostávali lidé podobné karty v začátku ruské invaze na Ukrajinu, konkrétně mezi dubnem a červencem 2022. Tehdy na ně měli nárok nepracující senioři a velké rodiny a celkem si mohli přijít na 6 tisíc rublů (zhruba 1 400 korun).

Mezi oblastmi, které pomáhaly svým chudým, portál zmiňuje i Amurskou oblast u východních hranic s Čínou. V Jamalo-něneckém autonomním okruhu zase zkoušeli elektronické potravinové certifikáty. A nedávno Kamčatka zavedla karty na ryby, dodává portál s tím, že aby systém mohl fungovat napříč celým Ruskem, muselo by se zjistit, kolik lidí by tuto pomoc vůbec mohlo potřebovat – a tedy kolik peněz by na to padlo.

„Rosstat uvádí, že počet chudých Rusů se snížil. Ale v Rusku žije 11,8 milionu lidí s příjmy pod životním minimem. To ve třetím čtvrtletí roku 2024 činí 15 679 rublů měsíčně (3 600 korun), což je poměrně velké číslo,“ řekla pro list Moskovskij komsomolec investiční poradkyně Julia Kuzněcovová.

Portál také rozebírá, jakou peněžní hodnotu by potravinové karty měly mít, aby dávaly smysl. Oslovení odborníci pak uvádějí částky od 3 do 6 tisíc rublů měsíčně (700 až 1 400 korun). A předpokladem by bylo, aby Rusové mohli lístek využít skutečně jen na potraviny. Jejich ceny přitom prudce rostou. Brambory podle moskevských novinářů od začátku letošního roku zdražily o 85 procent, cibule o 40 procent, máslo o 33 procent a zelí o 34 procent.

Přídělový systém a potravinové lístky se v Rusku poprvé objevily za první světové války. Systém zavedený za posledního cara byl oficiálně zrušen v roce 1935. Znovu se objevil na počátku 90. let a v některých regionech se udržel do roku 1993. Už v roce 2017 – dávno před ruskou agresí na Ukrajině a následnými sankcemi – znovuzavedení potravinových karet podporovalo 78 procent Rusů. Tehdy také průzkum ukázal, že by na ně měla nárok téměř třetina dotázaných.