Na potrat jedině s vědomím muže, i bývalého. Kreml chce zvednout porodnost

  16:47
„Tak vy chcete jít na potrat? A řekla jste to svému exmanželovi?“ Právě takové otázky budou zřejmě brzy poslouchat ruské ženy v gynekologických ordinacích. Už v březnu bude tamní parlament projednávat návrh zákona, podle nějž by každá Ruska před ukončením svého těhotenství musela uvědomit muže, za nějž je anebo donedávna byla provdaná. Krok odpovídá snahám Kremlu zvednout porodnost.
Těhotná žena na gynekologické prohlídce v Moskvě (20. ledna 2020)

Těhotná žena na gynekologické prohlídce v Moskvě (20. ledna 2020) | foto: Profimedia.cz

Těhotná žena z Ruska. (22. listopadu 2024)
Žena s kočárkem si prohlíží techniku z druhé světové války vystavenou ve...
Akce věnovaná výročí vzniku ruských výsadkových vojsk v Gorkého parku v Moskvě....
Žena s kočárkem projíždí po Rudém náměstí v Moskvě.
7 fotografií

„Každá žena se samostatně rozhodne, zda se chce stát matkou. Umělé přerušení těhotenství je provedeno na ženinu žádost a s jejím informovaným dobrovolným souhlasem, spolu s uvědoměním jejího muže, pokud je žena vdaná, a také s uvědoměním jejího exmanžela, pokud k rozvodu došlo v předešlých dvanácti týdnech,“ navrhuje novela ruského zákona o zdraví obyvatel.

Na pořad jednání ve Státní dumě má přijít už v březnu, píše investigativní portál Meduza. Potrat na žádost ženy je možné provést do dvanáctého týdne těhotenství, dodává zákon s tím, že interrupce ze „sociálních důvodů“ se provádí do dvaadvacátého týdne těhotenství, a pokud existují zdravotní důvody, bez ohledu na délku těhotenství.

Pořiďte si dítě, dostanete statisíce, nabízejí v zoufalém Rusku už i školačkám

Předkladatelé novely předpokládají, že otcem nechtěného dítěte počatého v uvedeném období necelých tří měsíců před potratem může být jedině exmanžel, podotýká Meduza. Zákonodárci také uvádějí, že otázka ukončení těhotenství patří k těm, o kterých by se manželé měli rozhodovat společně, „na základě manželské rovnosti“.

Upozornění manžela tak podle nich bude mít „pozitivní vliv na počet rozhodnutí, jež ženy přijímají v souvislosti s umělým ukončením těhotenství“. Ženy se tak sice mohou samostatně rozhodnout o tom, že se stanou matkami, ale už ne o tom, že se jimi stát nechtějí.

Nemáte děti? Chcípnete, šokoval ruský propagandista a navrhl zrušení důchodů

Heslo „Moje tělo, moje volba“, proslavené na Západě, ustupuje do pozadí tváří v tvář snaze Kremlu řešit demografickou krizi. Porodnost v Rusku klesá stejně jako jinde ve světě a vládní záměr zvednout počty narozených dětí je ještě výraznější od chvíle, kdy Rusové vpadli na Ukrajinu a začali ztrácet desetitisíce obyvatel každý měsíc.

Duma se podle Meduzy odkazuje na fakt, že podobné či přísnější zákony platí i v jiných zemích. V některých muslimských státech, například v Turecku, ale třeba i v Japonsku musejí mít vdané ženy pro provedení potratu souhlas manžela.

Čísla, která Putina netěší. Rusko přestalo zveřejňovat demografická data

OSN nicméně tuto povinnost považuje za formu diskriminace a ruský portál dodává, že připravovaný zákon vůbec nebere v potaz situace, jako je znásilnění, nátlak ze strany manžela na porod dalších dětí či domácí násilí obecně.

Putinova ekonomika krvácí. Ukrajina je na tom lépe než Rusko, říká Ivan Mikloš

14. února 2026  17:02

14. února 2026

Těhotná žena na gynekologické prohlídce v Moskvě (20. ledna 2020)

14. února 2026  16:47

14. února 2026  16:45

14. února 2026  14:42,  aktualizováno  16:31

14. února 2026  16:28

14. února 2026  9:18,  aktualizováno  16:22

14. února 2026  16:01

14. února 2026  15:53

14. února 2026  15:11,  aktualizováno  15:33

14. února 2026  15:19

14. února 2026

