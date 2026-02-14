Na potrat jedině s vědomím muže, i bývalého. Kreml chce zvednout porodnost

„Každá žena se samostatně rozhodne, zda se chce stát matkou. Umělé přerušení těhotenství je provedeno na ženinu žádost a s jejím informovaným dobrovolným souhlasem, spolu s uvědoměním jejího muže, pokud je žena vdaná, a také s uvědoměním jejího exmanžela, pokud k rozvodu došlo v předešlých dvanácti týdnech,“ navrhuje novela ruského zákona o zdraví obyvatel.
Na pořad jednání ve Státní dumě má přijít už v březnu, píše investigativní portál Meduza. Potrat na žádost ženy je možné provést do dvanáctého týdne těhotenství, dodává zákon s tím, že interrupce ze „sociálních důvodů“ se provádí do dvaadvacátého týdne těhotenství, a pokud existují zdravotní důvody, bez ohledu na délku těhotenství.
|
Pořiďte si dítě, dostanete statisíce, nabízejí v zoufalém Rusku už i školačkám
Předkladatelé novely předpokládají, že otcem nechtěného dítěte počatého v uvedeném období necelých tří měsíců před potratem může být jedině exmanžel, podotýká Meduza. Zákonodárci také uvádějí, že otázka ukončení těhotenství patří k těm, o kterých by se manželé měli rozhodovat společně, „na základě manželské rovnosti“.
Upozornění manžela tak podle nich bude mít „pozitivní vliv na počet rozhodnutí, jež ženy přijímají v souvislosti s umělým ukončením těhotenství“. Ženy se tak sice mohou samostatně rozhodnout o tom, že se stanou matkami, ale už ne o tom, že se jimi stát nechtějí.
|
Nemáte děti? Chcípnete, šokoval ruský propagandista a navrhl zrušení důchodů
Heslo „Moje tělo, moje volba“, proslavené na Západě, ustupuje do pozadí tváří v tvář snaze Kremlu řešit demografickou krizi. Porodnost v Rusku klesá stejně jako jinde ve světě a vládní záměr zvednout počty narozených dětí je ještě výraznější od chvíle, kdy Rusové vpadli na Ukrajinu a začali ztrácet desetitisíce obyvatel každý měsíc.
Duma se podle Meduzy odkazuje na fakt, že podobné či přísnější zákony platí i v jiných zemích. V některých muslimských státech, například v Turecku, ale třeba i v Japonsku musejí mít vdané ženy pro provedení potratu souhlas manžela.
|
Čísla, která Putina netěší. Rusko přestalo zveřejňovat demografická data
OSN nicméně tuto povinnost považuje za formu diskriminace a ruský portál dodává, že připravovaný zákon vůbec nebere v potaz situace, jako je znásilnění, nátlak ze strany manžela na porod dalších dětí či domácí násilí obecně.