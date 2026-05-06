Co uděláme s Putinovým příměřím? Rusko nedodržuje to naše, zlobí se Zelenskyj

Autor: ,
  18:05
Rusko nedodržuje Ukrajinou vyhlášené příměří, porušilo ho v 1820 případech. Ve středu to řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Dodal, že večer rozhodne o dalších krocích. Hlava ukrajinského státu už dříve varovala, že Ukrajina zrcadlově odpoví na případné porušování klidu zbraní ze strany Ruska.
USA nabízejí bezpečnostní garance, když se Ukrajina stáhne z Donbasu, prohlásil Zelenskyj

Rusko jednostranně vyhlásilo příměří na 8. a 9. května, kdy si bude vojenskou přehlídkou připomínat konec druhé světové války. Ukrajina naopak vyhlásila klid zbraní, který měl začít platit již od půlnoci z úterý na dnešek. K jeho dodržování Zelenskyj vyzval také Moskvu, ta ale nijak nereagovala.

„Rusko se očividně rozhodlo pohrdat příměřím a snahou zachránit lidské životy,“ napsal Zelenskyj na síti X. „K desáté hodině dopoledne ruská armáda spáchala celkem 1820 porušení režimu klidu - ostřelování, pokusy o útoky, letecké údery, použití dronů. (...) Konstatujeme, že ruská strana porušila režim příměří. Na základě večerních zpráv našich vojenských a zpravodajských složek rozhodneme o dalších krocích,“ dodal.

Zatím nejsou k dispozici informace, že by Kyjev během jednostranně vyhlášeného klidu zbraní útočil.

Zelenskyj dnes rovněž uvedl, že Rusko v přípravách na vojenskou přehlídku přesouvá prostředky protivzdušné obrany z regionů do okolí hlavního města. „Svědčí to o tom, že se ruské vedení nepřipravuje na příměří, o kterém tolik mluvilo, a stará se víc o svou přehlídku v Moskvě než o zbytek Ruska,“ uvedl Zelenskyj v pozdějším příspěvku na X. V této souvislosti podotkl, že postup Moskvy otevírá Ukrajině prostor k dalším vzdušným útokům dlouhého dosahu.

Porušování příměří ze strany Moskvy už ráno deklaroval šéf ukrajinské diplomacie Andrij Sybiha. Také podle něj to ukazuje, že Rusko odmítá mír a jeho falešné výzvy k příměří 9. května nemají nic společného s diplomacií. „Putin se stará jen o vojenské přehlídky, ne o lidské životy,“ napsal ministr na X.

Přehlídka bez vojenské techniky

Při příležitosti 81. výročí vítězství někdejšího Sovětského svazu nad nacistickým Německem se Rusko chystá v sobotu uspořádat na Rudém náměstí zredukovanou verzi své každoroční vojenské přehlídky, a to s odkazem na zvýšenou hrozbu ukrajinských útoků.

Poprvé za téměř dvě desetiletí a poprvé od začátku ruské invaze na Ukrajinu letos nebude na přehlídce vojenská technika. Zelenskyj nevyloučil, že se na vojenské přehlídce v Moskvě mohou „proletět“ také ukrajinské drony.

Ruské ministerstvo obrany v pondělí varovalo, že na případné ukrajinské útoky během oslav vítězství zareaguje „masivním raketovým útokem“ na Kyjev. „Varujeme civilní obyvatelstvo Kyjeva a zaměstnance zahraničních diplomatických misí, aby město včas opustili,“ uvedl resort.

V noci na pondělí zasáhl výškový dům v Moskvě dron, uvedl starosta města Sergej Sobjanin. Incident se obešel bez zranění. Komu dron patřil, nespecifikoval, Ukrajina nicméně podniká vzdušné útoky i v hloubi Ruska včetně hlavního města v odvetě za neustávající ruské nálety na její území.

Češi staví evropskou AI. Brusel ji pak ale možná paradoxně zakáže vlastní regulací

