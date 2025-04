Kampaň za zvýšení porodnosti zahrnuje i omezování dostupnosti nouzové antikoncepce, vyzdvihování mateřství v médiích nebo zavádění hodin „rodinných hodnot“ na školách. Letos v březnu pak úředníci napříč Ruskem nabídli peníze univerzitním studentkám, které v příštích dvou letech přijdou do jiného stavu. Někteří odměnu nabízejí středoškolačkám.

Úřady se snaží rychle najít recept na řešení hluboké demografické krize umocněné válkou na Ukrajině. Zatímco úmrtnost v Rusku roste, porodnost klesla na nejnižší úroveň za 25 let. Podle odhadů Rosstatu bude letos míra porodnosti v zemi činit 1,41 dítěte na ženu. Za hodnotu potřebnou k zachování populace se považuje hodnota 2,1 potomka na jednu ženu.

Ruští zákonodárci se proto předhánějí v návrzích, co dalšího by se dalo pro obnovu skomírajícího národa udělat či co by šlo přikázat.

Poslanec Státní dumy Igor Antropenko v polovině dubna přišel s nápadem na zkrácení pracovního dne pro ženy. „Stojíme před otázkou, jak zvýšit porodnost, ale kdy má mít mladá žena čas na osobní život, když tráví celý den v práci a pak se vrací domů unavená?“ ptal se svých kolegů.

Člen Rady federace Anatolij Širokov zase navrhl omezit podíl jednopokojových bytů na trhu. „Věřím, že by to pomohlo vytvářet rodiny a posílilo demografickou situaci v zemi,“ prohlásil.

Moskevskému zastupiteli Valeriji Golovčenkovi přijde jako dobrý nápad posílat děti na školní exkurze a jejich rodičům poskytnout pro tuto dobu poukázky do kavárny nebo divadla. Podle něho by se tak „rodičům zajistilo soukromí a navodila romantická atmosféra“.

„Vzdělání dívek je zbytečné, mají rodit“

Úřednice ministerstva školství Natalia Agreová se pro změnu v lednu dožadovala, aby se konalo více školních diskoték, čímž by se vytvořily „podmínky pro romantické vztahy mládeže“ a zvýšila se porodnost.

„Kde jsou školní diskotéky? Jen osm procent mladých chce mít děti ve věku od 18 do 21 let. To je velmi málo. Proč se to stalo? Nevytvořili jsme jim podmínky pro romantické vztahy. Potřebujeme místa, kde chlapec může pozvat dívku na rande,“ zlobila se Agreová podle portálu Meduza.

Místopředseda Státní dumy Boris Černyšov loni na podzim navrhl, aby se každý měsíc uskutečnila loterie pro novopečené rodiče, při které by se losovalo deset bytů, 100 aut a 1 000 sad domácích spotřebičů.

„V každém člověku je vzrušení. Loterie se stane motivačním faktorem pro rodiny a pomůže vytvořit pozitivní informační zázemí kolem mateřství. Tisíce lidí si pravidelně kupují losy. V případě tomboly pro novorozence je princip stejný, ale pouze ve prospěch lidí, společnosti a země,“ uvedl.

Členka Rady federace Margarita Pavlovová vidí jako problém vzdělávání dívek. „Je potřeba je přestat orientovat na získání vyššího vzdělání. Hledání sebe sama se kvůli tomu odkládá o mnoho let a v důsledku toho jim chybí reprodukční funkce,“ prohlásila Pavlovová. Podle jejího názoru „ženy zapomněly na svůj ženský účel: rodit, zachovat domov“.

Stanovení kvót pro zaměstnavatele na počet dětí, které musí mít jejich zaměstnanci, zase přijde rozumné poslankyni Taťjaně Butské. Podle poslance Andreje Svincova by mohl pomoci nedělní zákaz prodeje alkoholu, aby se Rusové „alespoň jeden den víkendu věnovali rodině“.