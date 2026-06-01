Rusko poprvé od začátku války proti Ukrajině zakázalo vývoz leteckého paliva

Autor:
  10:24aktualizováno  11:02
Ruská vláda poprvé od začátku války proti Ukrajině zakázala vývoz leteckého paliva, a to až do konce listopadu, vyplývá z pondělního komuniké. Půlroční opatření má podle vlády zajistit stabilitu na vnitřním trhu. Omezení souvisí s nálety ukrajinských dronů na ruské rafinerie, soudí nezávislá média.
Ukrajinské drony zasáhly rafinerii firmy Lukoil nedaleko ruského města Perm. (30. dubna 2026) | foto: Profimedia.cz

Nové omezení vláda zavedla po zákazu vývozu benzinu, který platí od 1. dubna do konce července. Děje se tak na pozadí útoků ukrajinských dronů na petrochemické závody.

Odhaduje se, že tyto útoky narušily výrobu ve skoro všech rafineriích v centrální části Ruska a ropné společnosti přišly o čtvrtinu výrobních kapacit pohonných hmot, napsal portál The Moscow Times. Dodal, že napadené rafinerie produkovaly dříve více než 30 procent veškerého leteckého paliva v Rusku a asi čtvrtinu nafty.

Ruská vláda dříve opakovaně omezovala vývoz benzinu a nafty. Zákaz vyvážet kerosin sice v roce 2023 zvažovala, ale nakonec vývoz neomezila, poznamenal portál Meduza.

Připomněl, že výroba pohonných hmot se v Rusku snížila právě i kvůli pravidelným náletům ukrajinských bezpilotních letadel na ruské rafinerie.

Světové ceny leteckého paliva také vzrostly kvůli přerušení plavby tankerů Hormuzským průlivem, který Írán uzavřel na začátku března. Kvůli zdražovaní a nedostatku leteckého paliva největší evropské aerolinky musely přijmout změny v letových řádech a přistoupit ke zrušení některých letů.

