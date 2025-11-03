„Dnešek je pro nás významným dnem. Z renomované loděnice Sevmaš je spuštěna na vodu těžká jaderná raketová ponorka Chabarovsk,“ prohlásil Belousov, který se akce přímo účastnil. Loděnice Sevmaš se nachází v Severodvinsku.
Podle ministra ponorka díky podvodním zbraním a robotickým systémům „umožní úspěšně plnit úkoly související se zajištěním bezpečnosti ruských námořních hranic“. Má sloužit k ochraně ruských „národních zájmů v různých částech světových oceánů“.
Analytička Katarzyna Zysková z Norského institutu pro obranná studia upozornila, že na rozdíl od předchozí jaderné ponorky Belgorod, Rusové navrhli Chabarovsk speciálně pro to, aby nesl podvodní drony Poseidon. Ruský prezident Vladimir Putin minulý týden oznámil úspěšné testy Poseidonu, který je jakýmsi křížencem mezi torpédem a podvodním dronem.
„Představuje to novou kategorii strategických jaderných zbraní. Rusko se pokouší uplatnit nové technologie, jako jsou bezpilotní systémy, pro své jaderné mise,“ uvedla Zysková. „I když to nemusí znamenat revoluci ve vojenství, bude to stálý prvek ruského jaderného arzenálu.“
Ruské ministerstvo obrany nezveřejnilo oficiální parametry ponorky. Ukrajinský vojenský portál Militarnyi s odvoláním na neoficiální ruské zdroje informoval, že ponorka má délku přibližně 113 metrů, výtlak asi 10 tisíc tun a může vyvinout maximální rychlost 15 až 17 metrů za sekundu. Vybavená bude šesti Poseidony.
Idea nové jaderné ponorky se objevila už v roce 2012, s jejím budováním Rusové začali v roce 2014. Původně ji plánovali uvést do provozu v roce 2018, termín ale posouvali.
Rusové ukázali novou ponorku v době, kdy prezident Spojených států Donald Trump nařídil obnovit testy amerických jaderných zbraní. Trump uvedl, že tak činí ostatní jaderné mocnosti a USA na to musí reagovat. Rusové kromě Poseidonu úspěšně testovali i střelu Burevestnik s atomovým pohonem, schopnou nést jadernou hlavici. Moskva tvrdí, že tyto zbraňové zkoušky nejsou jadernými testy.
Bývalý prezident Ruska a nynější místopředseda ruské bezpečnostní rady Dmitrij Medveděv se chlubil, že Poseidon, který má být schopný vyvolat u pobřeží radioaktivní tsunami, je skutečnou zbraní soudného dne. Pohrozil, že Rusko pošle dron na Brusel. Reagoval tak na slova belgického ministra obrany Thea Franckena, který varoval, že pokud Rusko použije jaderné zbraně, NATO vymaže Moskvu z mapy.