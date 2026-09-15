„Když Sikorski hovoří o vojenské převaze Polska nad Ruskem, zřejmě si neuvědomuje, že pokud by Polsko zahájilo vojenskou akci proti Rusku, naše země by použila celý arzenál sil a zdrojů, které má k dispozici. A polská státnost by do dvou nebo tří dnů přestala existovat,“ prohlásil Patrušev.
Šéfa polské diplomacie obvinil, že má „amatérský pohled na vojenskou sílu naší země“. „Odmítá pochopit, že během speciální vojenské operace ruské ozbrojené síly zdaleka nevyužívají svůj plný potenciál,“ dodal Putinův poradce, jehož země již více než čtyři roky vede „třídenní speciální vojenskou operaci“ proti Ukrajině.
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NATO by Rusy rychle porazilo, řekl Sikorski. Moskva reagovala
Patrušev podobně jako mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová mylně interpretuje ministrova slova ve smyslu, že jen samotné Polsko by porazilo Rusko. Sikorski ale mluvil o celém NATO.
„Pokud by nás Rusko napadlo a my sundali rukavice, myslím si, že bychom porazili Rusko poměrně rychle. Máme zdrcující vzdušnou převahu, a to i když do toho nezapočítáme americké síly,“ prohlásil Sikorski na každoročním setkání Jaltské evropské strategie v Kyjevě.
Podotkl, že Ukrajincům se během šesti měsíců podařilo vyřadit půlku ruských rafinerských kapacit a že NATO by to dokázalo za šest týdnů, přičemž by vyřadilo i tu druhou polovinu, čímž by Moskvu připravilo o nezbytné zdroje k vedení války.
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Putinův poradce se Zacharovovou též shodně obviňují Sikorského z chorobné rusofobie. „Sikorski, posedlý militarismem, odmítá naslouchat slovům ruského prezidenta, že Rusko nepředstavuje hrozbu pro nikoho a že naše země nemá důvod k vojenské akci proti Evropě,“ postěžoval si.
Evropští činitelé varují, že Rusko by mohlo podniknout omezený útok proti nějakému státu NATO, aby otestovalo jednotu Aliance a odklonilo její pozornost od Ukrajiny. Evropany znepokojuje, že Rusko zbrojí nad rámec svých potřeb pro válku s Ukrajině, aby bylo připravené na NATO.